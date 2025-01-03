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Британская разведка объяснила, как США обвалили российский рубль

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  • 3.01.2025, 18:07
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Британская разведка объяснила, как США обвалили российский рубль

Дисбалансы в экономике РФ будут только усиливаться.

Санкции США против «Газпромбанка» осенью 2024 года привели к падению рубля. Дисбалансы в экономике РФ будут только усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, Центральный банк России (ЦБ РФ) 20 декабря 2024 года принял решение сохранить процентные ставки на уровне 21%, что стало отходом от недавнего подхода к борьбе с инфляцией. На своем последнем заседании в октябре 2024 года ЦБ РФ повысил процентные ставки с 19 до 21%, что является самой высокой ставкой с начала войны в 2022 году.

По данным британской разведки, критика высоких процентных ставок растет среди российского бизнеса. Однако инфляционное давление также, вероятно, усиливается, отчасти из-за недавнего обесценивания рубля.

В ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого уровня по отношению к доллару с момента вторжения в Украину в 2022 году (114 за доллар).

«Падение стоимости рубля почти наверняка было вызвано объявлением о санкциях в отношении «Газпромбанка», за которым последовала публикация экономической статистики, указывающей на продолжающийся перегрев российской экономики», - говорится в сообщении.

В ответ ЦБ РФ объявил, что прекратит покупку иностранной валюты до 2025 года. Однако курс рубля оставался выше 100 за доллар до 20 декабря 2024 года, что привело к широким ожиданиям рынка относительно очередного повышения процентной ставки.

«Решение ЦБ РФ удерживать процентные ставки на текущем уровне, вероятно, усилит дисбалансы в экономике из-за инфляционных последствий обесценивания, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов», - отмечают в Минобороны Британии.

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