Индия надеется на укрепление экономических связей с США при Трампе 3.01.2025, 18:21

Об этом заявил глава индийского министерства торговли.

Индия рассчитывает на укрепление экономических отношений с Соединенными Штатами путем взаимодействия с новой администрацией Трампа, заявил сегодня журналистам в Нью-Дели министр торговли Индии Пиюш Гоял. Об этом сообщает Reuters.

«Мы с нетерпением ждем очень глубокого и содержательного взаимодействия с новой администрацией США», — сказал министр торговли, отметив, что под руководством премьер-министра Нарендры Моди Индия укрепила двусторонние отношения со следующими американскими администрациями, в том числе с администрациями Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Двусторонняя торговля между Индией и США, крупнейшим торговым партнером Индии, превысила 118 млрд долларов в 2023/24 году, причем Индия зарегистрировала положительное сальдо торгового баланса в размере 32 млрд долларов. Согласно оценкам отраслевых экспертов, в течение двух-трех лет торговля может вырасти еще на 50 млрд долларов, что подчеркивает значительный потенциал для усиления экономического сотрудничества.

Правительство и промышленные группы выступают за заключение более широкого торгового и инвестиционного пакта с Соединенными Штатами, чтобы помочь индийским производителям интегрироваться в глобальные цепи поставок.

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