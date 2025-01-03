Индия надеется на укрепление экономических связей с США при Трампе
- 3.01.2025, 18:21
Об этом заявил глава индийского министерства торговли.
Индия рассчитывает на укрепление экономических отношений с Соединенными Штатами путем взаимодействия с новой администрацией Трампа, заявил сегодня журналистам в Нью-Дели министр торговли Индии Пиюш Гоял. Об этом сообщает Reuters.
«Мы с нетерпением ждем очень глубокого и содержательного взаимодействия с новой администрацией США», — сказал министр торговли, отметив, что под руководством премьер-министра Нарендры Моди Индия укрепила двусторонние отношения со следующими американскими администрациями, в том числе с администрациями Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.
Двусторонняя торговля между Индией и США, крупнейшим торговым партнером Индии, превысила 118 млрд долларов в 2023/24 году, причем Индия зарегистрировала положительное сальдо торгового баланса в размере 32 млрд долларов. Согласно оценкам отраслевых экспертов, в течение двух-трех лет торговля может вырасти еще на 50 млрд долларов, что подчеркивает значительный потенциал для усиления экономического сотрудничества.
Правительство и промышленные группы выступают за заключение более широкого торгового и инвестиционного пакта с Соединенными Штатами, чтобы помочь индийским производителям интегрироваться в глобальные цепи поставок.