Белорусы теперь могут подавать онлайн-заявки на национальную визу в Германию 3.01.2025, 18:29

Соответствующую платформу запустил МИД ФРГ.

Подать заявку на долгосрочную национальную визу в Германию теперь можно онлайн. Соответствующую платформу для электронной подачи заявок запустил МИД ФРГ, передает DW.

Онлайн-заявку можно подать как на студенческую, так и на рабочую визу, Blaue Karte, Chancenkarte и другие типы долгосрочных виз.

Услуга стала доступна с 1 января. Ей можно воспользоваться в 167 представительствах Германии по всему миру, в том числе в Беларуси.

При этом онлайн-заявка недоступна, например, в таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Таджикистан.

Глава германского МИД Анналена Бербок считает, что такое нововведение позволит привлечь в Германию квалифицированных специалистов со всего мира. По ее словам, сейчас Германия не может себе позволить, «чтобы длительное оформление документов в соответствии с правилами и еще более длительное ожидание мешало лучшим людям работать в нашей стране».

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