Белорусы теперь могут подавать онлайн-заявки на национальную визу в Германию
- 3.01.2025, 18:29
Соответствующую платформу запустил МИД ФРГ.
Подать заявку на долгосрочную национальную визу в Германию теперь можно онлайн. Соответствующую платформу для электронной подачи заявок запустил МИД ФРГ, передает DW.
Онлайн-заявку можно подать как на студенческую, так и на рабочую визу, Blaue Karte, Chancenkarte и другие типы долгосрочных виз.
Услуга стала доступна с 1 января. Ей можно воспользоваться в 167 представительствах Германии по всему миру, в том числе в Беларуси.
При этом онлайн-заявка недоступна, например, в таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Таджикистан.
Глава германского МИД Анналена Бербок считает, что такое нововведение позволит привлечь в Германию квалифицированных специалистов со всего мира. По ее словам, сейчас Германия не может себе позволить, «чтобы длительное оформление документов в соответствии с правилами и еще более длительное ожидание мешало лучшим людям работать в нашей стране».