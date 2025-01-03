Политолог: 2025-й — это год возможностей для Украины 3.01.2025, 18:36

И «черных лебедей» для Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Единому марафону заявил, что Украина сорвала операции России по оккупации Харькова, Сум и Запорожья, а также назвал Курщину и действия Украины там козырем в будущих переговорах. Политолог Олег Саакян в эфире Radio NV перечислил еще ряд достижений Украины в 2024-м, которые повлияют на ход войны в этом году:

— Для [российского диктатора Владимира] Путина [Курщина] - это крайне важно. Это заноза, которая загнана ему в самое больное и видное для всех место. Потому что очевидно, что тезис о реалиях на земле, он убивается сразу подконтрольностью Украине части российских территорий. Пусть не большой части, но символически — это очень важно. И это действительно сломало целый ряд планов России. Здесь сложно не согласиться.

Я бы расширил это поле, это не только срыв российских планов… Мы входили в 2024 год с сорванным Россией зерновым соглашением и попыткой уничтожить наши порты. Мы 2022−2023 годы не имели возможности использовать собственное море. И экспорт происходил только продовольствия и только маленьким потоком, на котором сидела Россия и контролировала его, срывая.

В 2024 год мы зашли с морскими дронами-камикадзе и самостоятельным обеспечением коридора из портов для экспорта и импорта всего спектра товаров. И весь 2024 год мы прошли с тем, что не только защитили свои торговые пути и выиграли битву за Черное море, но и нарастили наше влияние и загнали российский флот к их территории — в [порты] Новороссийска.

Сейчас уже мы имеем не только дроны-камикадзе, а дроны с ЗРК, зенитными ракетами, уже два вертолета были сбиты. Это же не просто так. Вертолеты были ключевой ударной силой, с помощью которой россияне охотились за украинскими дронами в Черном море, потому что корабли [РФ] перед дронами почти беззащитны.

И теперь у России нет никакого оружия, которое бы эффективно с точки зрения рисков и ресурсов бороться с украинским москитным беспилотным флотом. А там еще и [появились БЭКи]-дрононосцы, уже и дроны-пулеметы — фактически весь спектр. Украина реализовала впервые в мире беспилотную флотилию, москитный флот, который дает тягла морской державе и классическому флоту в Черном море. И это безумный результат, это безумное изменение баланса сил.

[Также произошло не только] перенесение боевых действий на территорию России в Курской области, но и удары вглубь России на тысячу километров. А зависимость России сейчас от Северной Кореи уже увеличивается, это колоссальные изменения.

В 2025-й год мы заходим с тем, что такой сильной Россия, как летом 2024-го года, уже не будет в обозримой перспективе. Все, пик ее могущества был пройден в 2024-м году. А 2025-й год — это год «черных лебедей» для России и потенциальных возможностей для Украины.

И все вызовы для нас преимущественно лежат внутри нас, в нашей способности, в оттачивании тех процессов, начиная от мобилизации и заканчивая экономической политикой. Все это требует внутренних изменений, управленческих.

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