Белорус побил рекорд голливудского актера Тома Круза 3.01.2025, 19:06

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Он прыгнул с парашютом с невероятной высоты.

Белорусский экстремал Юрий Коцур совершил прыжок с парашютом с высоты 7620 метров. Это официально самая большая высота прыжка по технике HALO. Занимательно, что предыдущий рекорд в этой категории принадлежал голливудскому актеру Тому Крузу. Теперь белорус имеет полное право шутить, что «миссия» Круза была не так уж «невыполнима», пишет «Онлайнер».

Прыжок был совершен в Дании, в единственной в Европе специальной парашютной зоне, разрешающей спортсменам работать с такой экстремальной высотой. Сама техника HALO подразумевает, что парашютист покидает самолет в максимально высокой точке, а раскрывает купол в максимально возможной низкой. Изначально такой стиль использовали военные, но впоследствии его полюбили и гражданские экстремалы

— В таких прыжках много нюансов, и их нужно учитывать, потому что от них буквально зависит жизнь. Температура на такой высоте — –25 градусов, кислорода не хватает — нужны специальный костюм и кислородная маска. Плюс ко мне был подключен аппарат, который контролировал состояние моего организма примерно двадцать раз в секунду во время прыжка. Если бы произошла разгерметизация шлема и я потерял сознание — то парашют бы открыла автоматика. Но все прошло хорошо. Таймер показал 1 минуту 45 секунд свободного падения.

Парашютным спортом Юрий занимается с 2003 года, и общее количество его прыжков уже перевалило за полтысячи. Но самым опасным, разумеется, был именно последний, рекордный. Достижение Юрия было официально подтверждено экспертами Международной книги рекордов INTERRECORD. О том, что им будет побит рекорд именно Тома Круза, Юрий узнал в последний момент.

— «Найс ту хэв», как говорится, но это был не принципиальный момент. Хотя теперь моя жена может гордиться, что я круче, чем Том, — это приятно звучит, — шутит спортсмен.

Бить парашютные рекорды Юрий настроен и дальше. По его словам, в спорте есть еще достаточно категорий, в которых можно замахнуться на рекорды.

— Было бы действительно круто, конечно, зайти на территорию того же Баумгартнера, который прыгал из стратосферы. Но пока что Том Круз — тоже неплохо! — рассказывает рекордсмен.

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