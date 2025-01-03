закрыть
3 января 2025, пятница, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще одна авиакомпания приостановила часть полетов над РФ

  • 3.01.2025, 19:17
  • 2,026
Еще одна авиакомпания приостановила часть полетов над РФ

После авиакатастрофы в Казахстане.

Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai решила продлить действие приостановления полетов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Это произошло после авиакатастрофы в Казахстане.

Как сообщают «РИА.Новости», Flydubai приостановила полеты в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января.

По словам представителей Flydubai, компания пошла на этот шаг по «операционным причинам». Изначально приостановка рейсов, о которой было объявлено 27 декабря, должна была продлиться до 5 января.

Руководство перевозчика тогда объяснило это решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский