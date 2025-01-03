Еще одна авиакомпания приостановила часть полетов над РФ 3.01.2025, 19:17

2,026

После авиакатастрофы в Казахстане.

Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai решила продлить действие приостановления полетов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Это произошло после авиакатастрофы в Казахстане.

Как сообщают «РИА.Новости», Flydubai приостановила полеты в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января.

По словам представителей Flydubai, компания пошла на этот шаг по «операционным причинам». Изначально приостановка рейсов, о которой было объявлено 27 декабря, должна была продлиться до 5 января.

Руководство перевозчика тогда объяснило это решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com