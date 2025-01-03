Еще одна авиакомпания приостановила часть полетов над РФ
- 3.01.2025, 19:17
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После авиакатастрофы в Казахстане.
Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai решила продлить действие приостановления полетов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Это произошло после авиакатастрофы в Казахстане.
Как сообщают «РИА.Новости», Flydubai приостановила полеты в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января.
По словам представителей Flydubai, компания пошла на этот шаг по «операционным причинам». Изначально приостановка рейсов, о которой было объявлено 27 декабря, должна была продлиться до 5 января.
Руководство перевозчика тогда объяснило это решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.