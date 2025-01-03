«Лукашенко серьезно напрягся после отравления Асада» 5 3.01.2025, 19:24

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Такой сценарий может ожидать и его.

СМИ стало известно о попытке отравления бывшего диктатора Сирии Башара Асада в Москве.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Пил чай у путиноидов в свой последний раз».

«Знакомый почерк, не правда ли?»

«Лукашенко серьезно напрягся. Такой сценарий ожидает и его как только не сложится 2+2. Всё, очень шатко. Да и хозяин уже не тот. Слаб».

«На кону 135 млрд долларов».

«Зачем он теперь им? Деньги получал, а … не выполнил. Путину такую свинью подложил, что у того ботокс от злости потёк».

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