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Государственным медучреждениям разрешили оказывать платные услуги в выходные

  • 3.01.2025, 20:00
Государственным медучреждениям разрешили оказывать платные услуги в выходные

В качестве альтернативы частным медцентрам.

«Правительство» «усовершенствовало порядок оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения», сообщает его пресс-служба. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Романом Головченко.

Им предоставлено право оказывать отдельные медицинские услуги в выходные и праздничные дни.

Также расширен перечень платных медуслуг «за счет включения в него наиболее востребованных у граждан медицинских вмешательств (в основном хирургического профиля) и диагностических исследований».

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