Государственным медучреждениям разрешили оказывать платные услуги в выходные
- 3.01.2025, 20:00
В качестве альтернативы частным медцентрам.
«Правительство» «усовершенствовало порядок оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения», сообщает его пресс-служба. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Романом Головченко.
Им предоставлено право оказывать отдельные медицинские услуги в выходные и праздничные дни.
Также расширен перечень платных медуслуг «за счет включения в него наиболее востребованных у граждан медицинских вмешательств (в основном хирургического профиля) и диагностических исследований».