«Закупался к Новому году и не заметил, что колбаса стоила $205 за килограмм» 1 3.01.2025, 20:12

Белорус поделился шокирующим чеком из обычного супермаркета.

Белорус покупал продукты к Новому году в одном из супермаркетов, но одну неожиданную цену в чеке заметил только дома, пишет «Зеркало».

В опубликованном видео мужчина рассказал, что покупки совершал в «Евроопте», сумма насторожила, по его словам, дороговато как-то получилось, но он успокоил себя тем, что продуктов много, поэтому пришлось столько заплатить. Однако рассмотрев дома чек, он удивился.

«Потом посмотрели: колбаса «Двинская» — 672,40 за килограмм (294,51 за палочку колбасы)», — рассказал он.

На чеке, который мужчина показал в видеоролике, видно, что покупки он совершал в Минском районе в Щомыслице, вес колбасы — 438 грамм, производитель — Гродненский мясокомбинат. При этом дата и время на чеке в кадр не попали.

На сайте Гродненского мясокомбината в списке продукции есть колбаса сырокопченая оригинальная «Двинская», но цена не указана. Однако, к примеру, на сайте одного из беларусских интернет-магазинов такую колбасу предлагают за 17,89 рубля за килограмм.-

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