«Путин забился в кремлевские палаты словно мышь» 3 3.01.2025, 20:25

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В Южной Корее происходят события, способные смутить многих в РФ.

В Южной Корее происходят события, способные смутить многих в России – там, после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю, его пытались арестовать, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

В российской практике слова «президент», «импичмент», «арест» в одном предложении не встречаются. Но в Южной Корее, на том самом «востоке», куда, якобы, «повернули» страну «шофёры» Путин и Лавров, эти слова вполне описывают ситуацию. Вот «пришли мы на восток», как вы, желали, Путин-Лавров. Будем у них учиться?

Правда, арестовать Юн Сок Ёля не удалось. Ордер на его арест был выдан одним из судов Сеула. Следователи явились в резиденцию Юна, но были остановлены службой безопасности. Началось противостояние. Но, в итоге, арест президента, которого парламент подверг импичменту, не состоялся.

Теперь представим, что Россия, «повернувшая на восток», научится у Южной Кореи. Что получится?

Нижний спикер Володин во главе соей партии «медвежатников» неожиданно объявляет импичмент Путину. Против этого КПРФ во главе с героем капиталистического труда Зюгановым, ЛДПР Слуцкого, «Новые люди» Кириенко и отважные «выхухоли» Миронова. Но у «медвежатников», словно с цепи сорвавшихся, вдохновлённых «востоком», большинство и Путина эффектно импичнули.

И вот уже Басманный суд выносит решение об аресте несменяемого, а Бастрыкин, с налитыми кровью глазами, ломится в Кремль во главе толпы следователей, чтобы «исполнить судебное решение». Сам же «герой» забился в кремлёвские палаты словно мышь, сидит бледный, злой, глаза сверкают, вокруг дивизия охраны и бледный Песков примеряет каску дрожащими руками.

Представляете такое шоу перед лицом обалдевшей страны! Это сюжет для фантастического фильма – новогодней сказки. Могли бы снять, показать стране. Скажем, вместо новогодней болтовни несменяемого. Рейтинг был бы высочайший. А кое-кто из зрителей, не разобравшись, что это кино, решив, что это прямой репортаж, вышел бы на улицу праздновать и двинул на Красную площадь встречать зарю новой жизни.

Это был бы фантастический Новый год, каких не бывало еще в державе.

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