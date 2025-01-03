Как отличаются минимальные зарплаты в Беларуси и соседних странах 7 3.01.2025, 20:29

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Цифры впечатляют.

Минимальная зарплата с 1 января выросла не только в Беларуси, но и в соседних странах Евросоюза, отмечает «Зеркало».

С 1 января в Беларуси минимальная зарплата выросла почти на 16% — до 726 рублей. После уплаты подоходного налога и социального взноса (в общей сложности 14% от заработка) на руках остается 624,36 рубля.

В Литве с этого года минималка выросла на 12% — до 1038 евро. На руки получается 777 евро. В пересчете на наши деньги по курсу Нацбанка на 3 января это 3762 и 2816 рублей соответственно.

В Польше этот же показатель с 1 января составляет 4666 злотых (3958 рублей). Чистыми поляки будут получать 3510,92 злотого (2978 рублей). Это на 7,65% больше, чем в прошлом году.

В Латвии минималку также подняли — до 740 евро (2682 рубля). Исходя из расчетов специального калькулятора, после уплаты налогов на руках остается 623,46 евро (2259 рублей).

То есть минимальная зарплата, которую поляки и литовцы получают на руки, получается даже выше, чем у нас средняя до уплаты налогов (в ноябре прошлого года она была 2331,8 рубля, более свежие данные еще не обнародованы).

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