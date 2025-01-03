закрыть
3 января 2025, пятница, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попала интересная задачка на логику для школьников

10
  • 3.01.2025, 20:40
  • 2,874
В Сеть попала интересная задачка на логику для школьников

Проверьте свою логику и внимательность.

Перед вами задачка, которая на первый взгляд кажется детской, но заставит задуматься даже взрослых, отмечает «Вокруг света».

Внимательно посмотрите на последовательность фигур: какая из них должна быть следующей? Чтобы справиться, нужно включить умение анализировать и находить закономерности.

Такие задачи помогают развивать логическое мышление и тренировать мозг.

Так какая фигура должна стоять следующей? Напишите свой ответ в комментариях.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский