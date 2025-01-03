В Сеть попала интересная задачка на логику для школьников

В Сеть попала интересная задачка на логику для школьников10
- 3.01.2025, 20:40
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Проверьте свою логику и внимательность.
Перед вами задачка, которая на первый взгляд кажется детской, но заставит задуматься даже взрослых, отмечает «Вокруг света».
Внимательно посмотрите на последовательность фигур: какая из них должна быть следующей? Чтобы справиться, нужно включить умение анализировать и находить закономерности.
Такие задачи помогают развивать логическое мышление и тренировать мозг.
Так какая фигура должна стоять следующей? Напишите свой ответ в комментариях.