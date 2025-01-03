США объявят новую военную помощь Украине в ближайшие дни

США объявят новую военную помощь Украине в ближайшие дни1
- 3.01.2025, 21:04
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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Соединенные Штаты Америки планируют объявить военную помощь Украине. Это произойдет в ближайшие дни.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента «Голоса Америки» Остапа Ярыша в соцсети Х.
Кирби не уточнил дату, когда объявят новый пакет военной помощи Украине, а также какое именно оружие получат украинские защитники.
Стоит заметить, что США последнее время стали значительно чаще объявлять новые пакеты военной помощи Украине.
Такая активизация связана с тем, что уже 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа. И администрация президента Джо Байдена хочет до этой даты использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине.