В Гродно родители отказались от 14-летней дочери через суд 10 3.01.2025, 21:17

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Иллюстративное фото

Причины были очень серьезными.

Супруги решили развестись, у них осталось два ребенка. Вроде бы частая история, но для семьи из Гродно жизнь после этого события превратилась в настоящий ад. Девочка-подросток жила то с мамой, то с папой, убегала, грозила самоубийством, пила чужие таблетки, попадала в больницу, поселила в своей комнате двух больших собак и устроила полную антисанитарию.

Уговорила бабушку взять над ней опеку, но в итоге подралась с ней. И счастливого конца в этой истории, похоже, не случилось, судьба семьи решалась в суде. Подробности драмы «Зеркало» узнало из мотивировочной части решения суда, размещенной в банке судебных решений.

В судебном решении скрыты личные данные участников, поэтому журналисты использовали вымышленные имена.

Развод, с которого все началось

Павел и Светлана были женаты несколько лет. Мужчина работал ветеринаром, его супруга — водителем международных перевозок. У них было две дочки-школьницы: старшая Кристина и младшая Мила. В какой-то момент взаимопонимание в паре пропало, весной 2022 года супруги оформляли развод.

В апреле учителя заметили, что с Кристиной происходит что-то неладное. Ей на тот момент было 12 лет, она училась в седьмом классе одной из гродненских школ. У девочки на руках появились порезы. Та сначала отказывалась об этом говорить. Но после призналась педагогу-психологу, что сама себя порезала. А еще — что чувствует себя ненужной родителям.

В мае девочку госпитализировали в психиатрический стационар с диагнозом «Смешанное расстройство поведения и эмоций. Аутодеструктивные действия». Она провела там более двух недель.

На протяжении следующих месяцев с семьей активно работали специалисты. С самой Кристиной провели консультации «с целью приведения ее в более ресурсное состояние» и «снижения уровня стресса». Родители тоже получили рекомендации. По ситуации в семье в школе проводили социальные расследования. Однако это не помогло.

Не хотела убираться — и пожаловалась на маму силовикам

В июле Кристина сама обратилась в местную прокуратуру и показала порезы на руках и ногах. По ее словам, их причиной стало «отсутствие детско-родительских отношений между мамой и ребенком».

Школьница заявила, что «мать игнорирует ее потребности», «применяет физическое и психологическое насилие», в том числе наказания, оставляет ребенка в запертой квартире без возможности ее покинуть, лишает пищи. Девочка утверждала, что «бесцельно бродит по улицам, употребляет алкоголь, курит, домой она отказывалась возвращаться, так как там только скандалы, что подталкивает ее к совершению самоповреждений».

Кристину снова госпитализировали в психиатрический стационар (на этот раз на три недели). В отношении семьи начали проверку уже милиционеры и следователи. Разбирательство показало, что девочка наносила неглубокие порезы, чтобы «привлечь к себе внимание».

Выяснилось, что непосредственно перед обращением в прокуратуру у девочки случился бытовой конфликт с мамой. Светлана велела дочке прибраться дома, поехать на дачу и помочь там по хозяйству. Кристина же хотела гулять, мама ее не отпустила. Девочка стала тайком наносить себе порезы. В какой-то момент домой пришел священник, девочка показала ему повреждения, и тот помог ей передать информацию в силовое ведомство.

Утверждения о жестоком обращении с девочкой в семье не подтвердились. Вывод по результатам проверки — каких-либо конфликтов с членами семьи у школьницы не было, нарушений по уголовным статьям нет. Кристину выписали из больницы, назначили лекарства, официально определили жить вместе с мамой, бабушкой и младшей сестрой в деревне Пружанского района. Отец не был против.

Сбежала, нашлась, уехала на скорой

В августе 2023-го снова случился драматичный момент. Кристина была дома с бабушкой — Валентиной Ивановной — и потребовала выпустить ее на улицу, угрожая выпрыгнуть из окна. Та поддалась, школьница ушла и не появлялась несколько часов. Пожилая женщина начала беспокоиться и заявила в милицию о пропаже ребенка.

Когда родные с силовиками подходили к дому, Кристина уже нашлась — сидела на лавочке у подъезда. В документе говорится, что в этот момент девочка повела себя неадекватно, взрослые вызвали скорую помощь, школьницу снова положили в психиатрическую больницу.

Дальше Кристина жила с папой, сотрудники школы связывались с семьей едва ли не каждый день. Однако в сентябре 2022 года подросток прислала педагогу воскресной школы сообщение о том, что «собирается в субботу совершить суицид», и показала фотографию таблеток в телефоне. Девочку признали находящейся в социально опасном положении.

За следующие два месяца для семьи провели около десятка консультаций. Девочке предложили приходить в пришкольный лагерь «Солнышко», также она согласилась заниматься бисероплетением и учиться играть на гитаре. Маму, папу и классного руководителя попросили следить за социальными сетями Кристины (вероятно, там тоже было что-то настораживающее).

В ноябре Кристина заболела ветряной оспой и перестала ходить в школу. А через три дня — выпила пять таблеток, противопоказанных детям. Она попала в детскую больницу с отравлением и диагнозом «парасуицид». Из областной детской больницы девочку перевели снова в психиатрический стационар — уже на месяц.

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Дальше все запуталось еще сильнее. Для работы с Кристиной создали мультидисциплинарную бригаду, в которую вошел и врач-психиатр. Девочка жила то с мамой, то с папой, то с бабушкой. Педагоги уже не всегда могли связаться с родителями Кристины — те то не отвечали на звонки, то отклоняли вызовы.

У Светланы появился сожитель (позднее он станет мужем, а женщина временно оставит работу в связи с декретным отпуском). Кристина конфликтовала и с новым мужчиной мамы. В какой-то момент тот отвез девочку на автовокзал и отправил в другой город на маршрутке.

В школе тоже все было нерадужно: девушка плохо училась, пропускала занятия, конфликтовала со сверстниками, в какой-то момент ударила восьмиклассника. В марте ее перевели на домашнее обучение. Дома она тоже училась без энтузиазма.

В апреле выяснилось, что Кристина завела в своей комнате двух собак — овчарку и хаски. Похоже, выгул не был регулярным, папа жаловался педагогам, что фекалии она выбрасывает через окно. Также папа сообщил, что девочка отказывается пить лекарства и агрессивно себя ведет. С педагогами она тоже не шла на контакт. К примеру, когда сотрудница школы решила поговорить о гигиене, на все доводы Кристина отвечала: «Это мое дело, как хочу, так и живу».

В какой-то момент мама Кристины забрала одну из собак и увезла в деревню. Школьница приехала туда и вела себя настолько агрессивно, что Светлане пришлось вызвать милицию. В итоге девочка снова попала в медучреждение: сначала в районную больницу, а после в психиатрический стационар. После выписки Кристина сбежала, с помощью бабушки забрала собаку, вернулась домой к отцу и стала жить с ним. Но спокойной жизни не получилось.

«Собаки имеют неопрятный вид, испачканы испражнениями, в таком виде спят на кровати вместе с несовершеннолетней, — приводится в документе информация, собранная сотрудниками школы при посещении. — Отец поясняет, что им проводится уборка в доме, но Кристина целенаправленно не убирает за собой на кухне и разбрасывает мусор. На его требования разместить собак в вольере отвечает, что собаки принадлежат ей и она решает, как их содержать. Отец также сообщил, что Кристина была покусана блохами, тряпки для уборки, которыми она периодически убирает за собаками, дочь бросает под дверь его комнаты, а также подожгла дверь, когда он отсутствовал дома».

Бабушка, которая должна «только стирать и покупать продукты»

В мае 2023 года и мама, и папа Кристины написали официальный отказ от девочки. Формально этот документ называется «согласие на удочерение ребенка при отказе родителей от ребенка». Мама на бумаге обосновала это тем, что не принимает участия в воспитании. Папа назвал причиной нестабильное психическое состояние ребенка. Можно предположить, что Кристина сама попросила их об этом, так как копию документа от мамы она получила через Viber.

После этого бабушка Кристины Валентина Ивановна обратилась в сектор охраны прав детства с заявлением на оформление опеки над девочкой. Однако дальше история приобрела совсем дикий оборот.

Кристина вела себя с бабушкой очень агрессивно: выбрасывала ее вещи, в какой-то момент выгнала пожилую женщину из дома. Девочка-подросток требовала, чтобы бабушка оформила опеку, но при этом не жила с ней и отцом. Она должна была «только стирать и покупать продукты». Также школьница требовала у пожилой женщины деньги, но отказывалась говорить, как их тратит.

В какой-то момент Кристина напала на бабушку с кулаками с требованием уйти. Дома в этот момент был и отец девочки, случилась потасовка. В итоге Валентина Ивановна отказалась оформлять опеку и уехала. Павел тоже отказался дальше ходить на консультации насчет дочери и оборвал контакт с педагогами.

Через месяц Кристина снова угодила в психиатрический стационар. Всего в 2022–2023 годах девочку госпитализировали как минимум семь раз. Каждый раз ей ставили «смешанное расстройство поведения и эмоций», один раз — «несоциализированное расстройство поведения», также медицинские специалисты разбирались с суицидальными проявлениями.

Девочка, от которой все отказались

Районный отдел образования, спорта и туризма вынес заключение о том, что целесообразно лишить родительских прав маму и папу Кристины. Павел поддержал эту идею и признал, что не справляется с воспитанием дочери и «не имеет должного влияния на ее поведение».

Светлана была согласна взять девочку к себе, но только при условии, что та будет слушаться.

«Если девочка будет демонстрировать протестное поведение, единственным выходом она видит повторную госпитализацию, — говорится в судебном документе. — Ни один из родителей не высказывает четкое намерение в полном объеме заниматься воспитанием, обучением и содержанием ребенка».

Суд по лишению родительских прав прошел между сентябрем 2023 и февралем 2024 года (точная дата в документе скрыта). Истцом значилась сама Кристина, на тот момент ей было 14 лет. Интересы несовершеннолетней девочки представлял районный отдел образования, спорта и туризма. Ответчиками по делу выступали ее мама и папа.

Чиновники предоставили в суде полную историю ситуации в семье, акты обследования жилищно-бытовых условий и заключение.

Со стороны родителей на судебном процессе выступила только мать. Светлана заявила, что «написала отказ от дочери по совету школы для того, чтобы у нее не забрали младшую». В ситуации с Кристиной она обвинила бывшего мужа. По ее словам, девочка-подросток сама не желала с ней общаться и сама «всех во всем обманывала».

Также Светлана утверждала, что дочка звонила ей и просила забрать в сентябре 2023 года — уже после официального отказа и начала ее изъятия из семьи. Однако суд не признал показания женщины «достоверными в полном объеме и влияющими на правильность выводов».

Итоговое решение суда стало таким: лишить родительских прав и мать, и отца. А девочку передать на попечение местному органу опеки и попечительства — по всей видимости, это отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно. Дальнейшую судьбу ее определяли уже госслужащие.

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