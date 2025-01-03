Нечего противопоставить: россияне «ошарашены» морскими дронами-ЗРК Украины 3.01.2025, 21:25

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Magura V5 теперь гоняет еще и российскую авиацию.

После поражения вертолетов Ми-8 ракетой с морского дрона Magura V5 российские оккупанты «ошарашены», потому что на сегодня не имеют эффективного противодействия такому вооружению. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Евгений Ерин.

По его словам, к такой эффективности украинские специалисты шли уже давно, готовились и проводили различные мероприятия по совершенствованию дронов и возможностей их использования.

«Сейчас эта кропотливая работа дала свой первый результат. Украина впервые в мире с морского дрона поразила воздушную цель», - сказал он.

Комментируя реакцию противника, он добавил, что, по данным украинских спецслужб, оккупанты «ошарашены» попаданиями по вертолетам. В то же время россияне знали, что ВСУ готовятся к таким операциям, и, по словам Ерина, пытались осуществлять свои меры по противодействию Силам обороны Украины. Однако, как подчеркнул представитель разведки, «мы были на шаг впереди» и именно поэтому получили такой замечательный результат. По его словам, сейчас соответствующая работа продолжается, и надо ожидать новых достижений украинских военных.

«Конечно, это процесс не одного дня, не одного месяца, но работа продолжается по разным направлениям и я уверен, что мы увидим результаты... Противник учится, готовится и недооценивать противника нельзя. Но их средства противодействия - это, как правило, средства защиты. И они в первую очередь защищаются от уже тех атак, которые осуществляются морскими дронами. Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для их поражения у противника пока нет. Только средства защиты», - подчеркнул Ерин.

Он сказал, что вертолет Ми-8 стоит миллионы долларов, но самое дорогое для россиян - это потеря профессиональных пилотов, на подготовку которых нужны годы.

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