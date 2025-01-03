Новогоднее чудо: на участке белоруса в январе зацвела роза 3.01.2025, 21:30

Фотофакт.

Мягкая и бесснежная зима отразилась на окружающей нас природе. Кажется, некоторые растения представили, что до весны уже совсем чуть-чуть, и начали пробуждаться. Иначе как объяснить такое поведение вот этой розы на приусадебном участке читателя «Онлайнера» Павла?

— Фотографию сделал в пятницу на даче в деревне Тарасово в Минском районе, — говорит Павел. — Приехал осматривать свои владения и тут заметил, что выросло вот такое чудо. Думаю, если такая погода сохранится, то через неделю роза распустится. Подобное вижу впервые.

— Может, вы ее осенью дополнительно подкармливали?

— Вообще никак ее не подкармливали. Эту розу соседи вообще хотели выбросить, а моя жена ее укоренила, посадила примерно 1,5—2 года назад.

Это не первый случай, когда так поздно цветет роза. В ноябре подобное видели в обычном дворе в Гродно.

— Это не аномалия. В последнее время подобное встречается все чаще, — рассказывала куратор коллекции роз Татьяна Никонович. — Растение, возможно, получило позднюю подкормку азотом (кормить им не следует уже в августе) и вовремя не смогло закончить свою вегетацию. Поэтому в ноябре оно еще полно сил и отдает их на цветение. К тому же пока не было сильных морозов, и растение, как нужно, не испытало стресс, не пришло в зимний покой и расцвело. Такое явление может случаться. У нас много кустов, и некоторые розы приходится обрезать еще цветущими, потому что они не собираются отцветать.

К слову, в январе просыпаются не только розы. Вот такую фотографию растения с набухшими почкам в пятницу опубликовал портал Newgrodno.

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