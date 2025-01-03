Некоторым белорусам стало проще заключить брак в Польше 3.01.2025, 21:48

Не нужно ездить в загс за справкой.

С 1 января 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения в Кодекс о браке и семье. Некоторые из них касаются регистрации браков за рубежом — теперь белорусам, постоянно проживающим за границей, для этого не нужно получать справку в загсе, отмечает Most.

В Польше, чтобы вступить в брак, иностранцу необходим документ, подтверждающий, что лицо может заключить брак. До 1 января 2025 года для белoрусов таким документом была справка, которую необходимо было получать в белoрусском загсе лично либо по доверенности, оформленной в Беларуси. Единственный выход, который позволял обойти этот пункт, — обратиться в польский суд с заявлением об освобождении от предоставления такого документа ввиду невозможности его получения.

Согласно нововведениям, которые вступили в силу с 1 января, для граждан Беларуси, постоянно проживающих за границей, документом, подтверждающим отсутствие препятствий к заключению брака, стало заявление этого гражданина. Подлинность его подписи должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, которому в соответствии с законодательными актами предоставлено право совершать нотариальные действия.

В этом заявлении должно быть указано, что на момент его подачи заявитель в браке не состоит и никогда не состоял. А если состоял, то нужно указать, что брак прекращён (с указанием основания и даты прекращения). Для подтверждения, что брак прекращён, могут прикрепляться свидетельство о расторжении брака, решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу, или свидетельство о смерти супруга.

Согласно указу №278 «О порядке выдачи документов и совершения действий», в перечень нотариальных действий, которые могут оказывать дипломатические и консульские учреждения, входит в том числе и свидетельствование верности подписей на документах. Поэтому можно предположить, что заявления, подтверждающие, что лицо может заключить брак, можно будет оформлять в консульствах.

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