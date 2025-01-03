В Беларуси запретили торговать пиротехникой 9 3.01.2025, 22:14

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Запрет начнет действовать уже с завтрашнего дня.

В Беларуси с 4 января запрещают оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает пресс-служба «правительства».

Запрет объясняют частыми травмами (в том числе среди детей) в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий.

Под запрет не попала оптовая продажа пиротехнических изделий юридическими лицами, имеющими соответствующее разрешение, иным юридическим лицам, имеющим разрешение:

- на право продажи пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности;

- на проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности.

Также не запрещена оптовая и розничная торговля бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами (фонтаны холодного огня).

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