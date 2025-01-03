закрыть
3 января 2025, пятница, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили торговать пиротехникой

9
  • 3.01.2025, 22:14
  • 4,558
В Беларуси запретили торговать пиротехникой

Запрет начнет действовать уже с завтрашнего дня.

В Беларуси с 4 января запрещают оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает пресс-служба «правительства».

Запрет объясняют частыми травмами (в том числе среди детей) в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий.

Под запрет не попала оптовая продажа пиротехнических изделий юридическими лицами, имеющими соответствующее разрешение, иным юридическим лицам, имеющим разрешение:

- на право продажи пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности;

- на проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности.

Также не запрещена оптовая и розничная торговля бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами (фонтаны холодного огня).

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский