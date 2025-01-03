«Это только начало»: летчик-инструктор объяснил, как уничтожили два вертолета РФ в Черном море 1 3.01.2025, 22:42

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Роман Свитан

ГУР Минобороны Украины удалось осуществить очень сложную операцию.

В Черном море дроны Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8 и подбили еще один. Главное управление разведки Минобороны Украины осуществило очень сложную операцию.

Нелегко собрать безэкипажный катер, который очень неустойчив, особенно на волне, посадить на него 100-килограммовую ракету и пусковую установку, подтянуть систему обнаружения. Это «24 Каналу» отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

- С помощью безэкипажных катеров, которые болтаются на волнах, на дальностях сотни километров от операторов, провести такую операцию очень сложно. Именно эта сложность дала возможность обеспечить режим неожиданности. Потому что российские летчики, экипажи не ожидали такой наглости. Несколько Ми-8 действительно было завалено беками, – подчеркнул он.

Сложная операция

Роман Свитан отметил, что если ракета Р-73 выбрала цель, то точно ее уничтожит. Вероятнее всего, использовалась тепловая головка самонаведения, которая после захвата цели выполняет задачу сама. Вертолет – очень легкая цель для такой ракеты.

- На двух Ми-8 находились российские военнослужащие. Один борт затонул вместе с экипажем, с оккупантами. Второй вертолет дотянул до аэродрома, но ракета имеет 8 килограммов боевой части. Вероятно, там тоже был ликвидирован личный состав. Два Ми-8 навсегда выведены из состава морской авиации России.

Теперь представьте, какое состояние у всех остальных пилотов. Они не будут так беспечно относиться к бекам. Это только начало. Взяли ракеты легкого уровня. Это малые дальности. Если так хорошо пошло, то там могут быть и другие ракеты, большей дальности, радиолокационные, с головками самонаведения, – сказал военный эксперт.

В частности, ракеты могут отрабатывать по самолетам. Если поставить на дроны Magura V5 систему управления передачи данных Link 16, то можно будет их использовать как пусковые установки для ракет.

- А наводить эти ракеты на цели с помощью дальних локаторов. Если сейчас подойдут минимум 2 летающих локатора с дальностью 400 километров. Локатор может висеть над Одессой, бек может подтянуть ракету как пусковая установка под Севастополь и минусовать российские самолеты на взлете с Бельбека, – предположил летчик-инструктор.

К слову, представитель Главного управления разведки Евгений Ерин рассказал, что уничтожить российские вертолеты с помощью морских дронов стало возможным благодаря постоянному улучшению украинского вооружения. По его словам, такие операции положительно влияют на расстановку сил в Черном море, благодаря усилиям Сил обороны и, в частности подразделениям ГУР, удалось оттеснить российский Черноморский флот.

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