Очередь легковых авто на выезд в Польшу приближается к 1000 и продолжает расти 3.01.2025, 23:06

Ожидать пересечения границы приходится 20–30 часов.

Закончились католическое Рождество и Новый год. Белорусы, которые перед Новым годом стояли в больших очередях, чтобы въехать в Беларусь, возвращаются обратно в Европу. Сегодня здесь сильно растут очереди, отмечает abw.by.

Вот как выглядит ситуация на скринах с сайта Госпогранкомитета Беларуси сегодня. Если в 00:00 3 января очередь легковушек в ПП «Брест» была 820 автомобилей, то в 18:00 она увеличилась до 960. Автобусов в 00:00 было 8, а к 18:00 очередь увеличилась до 17.

Водители легковушек сообщают, что ожидать пересечения границы приходится 20–30 часов. Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что за два дня контрольные службы ПП «Брест» оформили 33% легковушек от нормы. Очередей грузовиков в этом пункте пропуска нет.

В телеграм-канале «ГраницаBY-ЕС/Брест» участники делятся информацией, сколько им понадобилось времени на пересечение границы:

«Минсктранс» перенес отправление двух рейсов Варшава – Минск из-за длительного прохождения границ, впрочем, два рейса отправились по расписанию. Вот информация из телеграм-канала «Минсктранс.Международные маршруты»:

Есть очереди и в других пунктах пропуска. Так, в «Беняконях» на выезд из Беларуси в Литву по состоянию на 18:00 стоят 60 легковушек, в «Каменном Логе» – 80 легковушек, есть даже очередь на выезд в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина» – 25 легковых автомобилей.

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