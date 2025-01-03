В Братиславе тысячи людей вышли на протест против пророссийской политики Фицо 2 3.01.2025, 23:12

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«Словакия, берегись, оккупация началась», – таким был один из лозунгов акции.

Действия премьер-министра Словакии Роберта Фицо в сфере внешней политики вывели людей на протест в Братиславе в пятницу. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Aktuality.

Несмотря на морозную погоду, около 4 тысяч человек пришли выразить свое недовольство пророссийской политикой премьер-министра Роберта Фицо.

«Словакия, берегись, оккупация началась», – таким был один из лозунгов организаторов акции протеста. «Фицо, езжай в Москву, дай Словакии покой», – было написано на одном из транспарантов.

Протестующие получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры. На одной стороне было написано «Измена», на другой лозунг: «Мы – Европа».

Протестующие размахивали флагами Европейского Союза и Словакии. Также звучал гимн ЕС, при этом организаторы подчеркивали, что «это наш гимн».

Художник Сикора отметил необходимость объединения усилий общественного сектора с оппозицией. «Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки», – подчеркнул он, добавив, что необходимо объединиться против зла.

«Мы не российская тряпка», – заявили выступающие на митинге к правительству Роберта Фицо, добавив, что тот хочет отдать Словакию России. «Мы не Россия», – скандировали организаторы и толпа.

Напомним, в Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо после визита в Москву 22 декабря – наконец появились признаки, что он находится в люксовом отеле во Вьетнаме.

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