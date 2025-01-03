«Куда столько было рубить?»1
- 3.01.2025, 23:40
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Белорусы заметили брошенные нераспроданные елки и возмутились.
В Беларуси после Нового года на елочных базарах осталось много нераспроданных деревьев, некоторые продавцы просто бросили их, другие еще пытаются продать, но, несмотря на то, что теперь деревья никому не нужны, снижать цену не хотят. Такое видео появилось в TikTok, пишет «Зеркало».
Один из продавцов, показанных в ролике, признался, что «даже не можем сказать, что с ними делать». Он добавил, что «люди чуть-чуть не так повели, не захотели покупать, поднимать себе настроение, надеюсь, следующий год будет намного лучше, все будут елочки распроданы, таких остатков не будет».
В видео отмечается, что в соцсетях ситуация вызвала бурю комментариев. Некоторые комментаторы предлагали запретить рубить елки, а продавать их только под заказ, а «так нарубили, и куда лишние?», другие увидели решение проблемы в том, что цену снижать надо, тогда их раскупят, некоторые предложили штрафовать за нераспроданные елки:
«За каждое нереализованное дерево влупить штраф! Куда столько было рубить? Надо было поставлять партиями, продали, еще подвезли, если есть лицензия на вырубку!»
«Правильно цены были на них очень большие, в лесхозе копейки стоили, а перекупы покупали и несколько раз накручивали ценник, вот и карма».
«Купил искусственную за 80 рублей на все года, а настоящую каждый Новый год покупай, потом выкидывай, а так и природу сбережем, и деньги сохраним».
«Все на пластик перешли, раз купил — и на всю жизнь, хана бизнесу».
«Если бы они платили за утилизацию нераспроданного, отдавали бы бесплатно».
@365bel В Бресте после новогодних и рождественских праздников на ярмарках осталось множество нераспроданных «живых» елок. Продавцы явно столкнулись с проблемой: деревья никому не нужны, но снижать цены они не торопятся, вероятно, надеясь на чудо. В социальных сетях ситуация вызвала бурю комментариев. Продавцы, в свою очередь, оправдываются тем, что стоимость елок связана с затратами на доставку и хранение, а скидки могут привести к убыткам. #беларусь #брест #новыйгод #рождество #праздник #экономика #цены #видео #новости ♬ оригинальный звук - 365bel