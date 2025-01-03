СМИ: Французские истребители Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине, 3.01.2025, 23:31

Dassault Aviation Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, поставленным Украине.

Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Но некоторые источники указывают, что борта уже в Украине, хотя пока выполняют только тренировочные полеты.

Об этом пишет милитаристский портал Avions Legendaires (перевод - «Униан»). Отмечается, что всего около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку, что является результатом длительных переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что пилотам Воздушных сил ВСУ понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться управлять одноместным истребителем. Это далеко не МиГ-29, Су-24, Су-25 и, прежде всего, Су-27, которые все еще находятся на вооружении в Украине. Хотя поначалу Mirage 2000-5F может показаться небольшим легким истребителем по сравнению с другими, украинские пилоты быстро поняли, что это также грозный самолет, предназначенный для полетов на территорию противника.

- Франция оптимизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow, – говорится в материале.

Dassault Aviation Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, который будет поставлен Украине. В авиапарке ВС ВСУ уже есть американские самолеты F-16.

Истребители Mirage 2000-5F для Украины

В конце 2024 года СМИ сообщали, что украинские пилоты и механики завершили подготовку на французских истребителях Mirage 2000-5F после полугода обучения.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказывал, что Украина сможет использовать эти самолеты в качестве носителей западных ракет SCALP и Storm Shadow. По его словам, эти истребители дадут украинским пилотам более широкий ассортимент возможностей по сравнению с Су-24, которые сейчас пускают эти ракеты.

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