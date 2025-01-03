Может ли тема газа помочь Молдове вернуть Приднестровье: оценка дипломата

Может ли тема газа помочь Молдове вернуть Приднестровье: оценка дипломата2
- 3.01.2025, 23:50
- 2,450
Ситуация в непризнанном Приднестровье является критической.
Приднестровье столкнулось с новыми вызовами из-за газового кризиса, вызванного отказом РФ от поставок газа. Однако Молдове не стоит спешить с возвращением непризнанного региона под свой контроль.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.
Веселовский сравнил ситуацию в Молдове с ожиданием садовода, когда яблоко должно само созреть и упасть.
«Хороший садовник ждет, когда яблоко созреет. И он подстелит солому, чтобы оно упало, но не будет дергать, потому что неизвестно, что еще упадет вместе с этим яблоком», - отметил он.
По его мнению, ситуация в Приднестровье является критической, однако люди там еще этого не осознали.
«Приднестровье погибает. Но усилиями России, в частности дешевый газ в течение 30 лет, оно держится. А сейчас эта нить обрезана», - пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что время, когда жители региона повернутся лицом к собственной власти с требованиями изменений, приближается.
«Вот этот момент должен произойти. И когда он произойдет, то тогда без крови, без опасности, без агрессии в Кишиневе скажут: «Ну так что, мы готовы, приходите», - подчеркнул Веселовский.
В то же время он предостерег от повторения событий 1990-х годов, когда попытки решить конфликт силовым путем привели к жертвам.
«Этого нельзя допустить, я думаю, что у руководителей Молдовы достаточно ума, чтобы это понимать», - подытожил дипломат.