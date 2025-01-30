Бундестаг одобрил инициативу об ограничении миграции 30.01.2025, 1:46

Немецкие депутаты с перевесом в три голоса одобрили резолюцию оппозиционных консерваторов.

Проект резолюции крупнейшей оппозиционной фракции германского бундестага о радикальном ужесточении миграционного законодательства получил поддержку большинства депутатов. В среду, 29 января, после ожесточенных дебатов был одобрен предложенный блоком ХДС/ХСС документ из пяти пунктов, среди прочего включающий введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.

В ходе поименного голосования за резолюцию высказались 348 депутатов, против проголосовали 345, воздержались еще 10. Помимо консерваторов, документ поддержали также депутаты Свободной демократической партии (СвДП) и правые из «Альтернативы для Германии». Правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз-90»/«зеленые», а также Левая партия выступили против. Левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), объявила, что воздерживается при голосовании. Перед голосованием канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не одобрять предлагаемые оппозицией меры.

При этом, как отмечает Reuters, принятая резолюция не является обязательной к исполнению федеральным правительством и государственными властями в целом.

Вторая инициатива ХДС/ХСС, предполагающая в числе прочего дополнительные полномочия для правоохранительных органов, не получила необходимой поддержки. За нее проголосовали 190 депутатов, 509 были против, 3 воздержались. В ходе дебатов против предложения ХДС/ХСС выступили члены СДПГ, «зеленые», депутаты Левой партии, ССВ, АдГ и СвДП, отмечает dpa.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com