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Эксперты рассказали, как распознать магическое воздействие на человека

  • 30.01.2025, 3:09
Эксперты рассказали, как распознать магическое воздействие на человека

Привороты, сглазы и наведение порчи реальны?

Несмотря на развитие науки и технологий, магия в современном мире продолжает существовать, утверждают эксперты «Смартпресс». И всевозможные привороты, сглазы и наведение порчи вполне реальны.

Психотерапевт Андрей Метельский объясняет, что многие «магические» явления можно интерпретировать как психологические процессы. Например, порча и сглаз могут быть связаны с потерей энергии, депрессией или страхами. Человек, верящий в порчу, сам программирует себя на негативные последствия.

– Научное определение таким вещам, как сглаз или порча, дать невозможно. Наверное, можно назвать это потерей энергии, то, что сейчас называют депрессией. Если у вас упадок сил, ничего не хочется делать, постоянная усталость – это единственный признак того что куда-то откачивается энергия. На самом деле люди сами себе вредят, в первую очередь негативными мыслями, страхами, неудовлетворенными потребностями, – утверждает он.

Таким образом, признаки магического воздействия могут быть как физическими, так и психологическими. К ним относятся:

Необъяснимая усталость и апатия.

Частые болезни и неудачи.

Негативные мысли и страхи.

Странные сны и видения.

Заместитель председателя Синодального информационного центра БПЦ протоиерей Александр Шимбалев отмечает: магия действительно есть в нашем мире, но вся она – от темных сил.

– Белой магии не существует, это обман, иллюзия. А черная магия, конечно, есть. Всякая магия – это обращение к духовным сущностям, которые имеют ангельское происхождение. Они отринули Бога и стали демонами. Теперь их цель – во что бы то ни стало уничтожить людей, которые сотворены по образу Божьему и имеют природу выше ангельской, – говорит священник.

По его словам, увлечение магией ничем хорошим не заканчивается, а большинство современных специалистов по магии «заканчивают свою жизнь в психиатрической лечебнице».

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