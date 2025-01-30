Власти Лос-Анджелеса предупредили звезд о наличии в городе «токсичной бомбы замедленного действия» 30.01.2025, 5:36

Опасность представляют аккумуляторы электромобилей после воздействия высоких температур.

Голливудских звезд, которые из-за пожаров покинули свои дома в Лос-Анджелесе предупредили, чтобы они пока что не возвращались домой из-за опасности, которую представляют аккумуляторы электромобилей после воздействия высоких температур. Об этом 29 января сообщило издание Express US со ссылкой за заявление начальники пожарной охраны Лос-Анджелеса.

По его словам, аккумуляторы электромобилей «чрезвычайно токсичны» после воздействия высоких температур и могут превратиться в «бомбы замедленного действия». Кроме того, они могут «самопроизвольно взрываться». В связи с этим голливудским знаменитостями рекомендовали в течение нескольких месяцев воздерживаться от возвращения домой.

Издание сообщает, что предупреждения были разосланы знаменитостям и тысячам местных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома в районе Пасифик-Палисейдс и Малибу из-за смертоносных лесных пожаров в Калифорнии.

Сотрудник пожарной охраны Лос-Анджелеса Адам ВенГерпен заявил, что специалистам ранее в таких масштабах не приходилось сталкиваться с токсичными литий-ионными аккумуляторами. Он подчеркнул, что последствия их воздействия в долгосрочной перспективе непредсказуемы.

ВенГерпен объяснил, что даже если аккумуляторы внешне выглядят целыми, они могут выделять токсичные газы или взрываться из-за воздействия высоких температур.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс подтвердил слова представителей пожарной охраны и призвал жителей пока что не приезжать домой. О каких-либо сроках устранения проблемы речь пока не идет.

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