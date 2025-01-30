В Брянской области раздались взрывы: горит станция нефтепровода «Дружба» 12 30.01.2025, 8:24

10,042

Поражена нефтеперекачивающая станция «Новозыбков».

В ночь на четверг, 30 января, Брянскую область РФ атаковали БПЛА. Сообщается, что их целью была распределительная станция нефтепровода «Дружба» вблизи города Новозыбков.

Российские СМИ писали, что в небе над городом были слышны громкие взрывы. После этого началось возгорание в одном из районов, передает «Обозреватель».

Зарево видели со стороны поселков Мамай и Замишево.

«ВСУ атакуют беспилотниками Брянскую область, очевидцы сообщают о пожаре в Новозыбковом районе», – писали в сети.

Нефтеперекачивающая станция «Новозыбков» является частью магистрального нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транспортировку нефти из России в страны Европы. Участок в Брянской области – последний пункт прокачки перед границей с Украиной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com