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В Брянской области раздались взрывы: горит станция нефтепровода «Дружба»

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  • 30.01.2025, 8:24
  • 10,042
В Брянской области раздались взрывы: горит станция нефтепровода «Дружба»

Поражена нефтеперекачивающая станция «Новозыбков».

В ночь на четверг, 30 января, Брянскую область РФ атаковали БПЛА. Сообщается, что их целью была распределительная станция нефтепровода «Дружба» вблизи города Новозыбков.

Российские СМИ писали, что в небе над городом были слышны громкие взрывы. После этого началось возгорание в одном из районов, передает «Обозреватель».

Зарево видели со стороны поселков Мамай и Замишево.

«ВСУ атакуют беспилотниками Брянскую область, очевидцы сообщают о пожаре в Новозыбковом районе», – писали в сети.

Нефтеперекачивающая станция «Новозыбков» является частью магистрального нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транспортировку нефти из России в страны Европы. Участок в Брянской области – последний пункт прокачки перед границей с Украиной.

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