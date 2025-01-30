В Брянской области раздались взрывы: горит станция нефтепровода «Дружба»12
- 30.01.2025, 8:24
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Поражена нефтеперекачивающая станция «Новозыбков».
В ночь на четверг, 30 января, Брянскую область РФ атаковали БПЛА. Сообщается, что их целью была распределительная станция нефтепровода «Дружба» вблизи города Новозыбков.
Российские СМИ писали, что в небе над городом были слышны громкие взрывы. После этого началось возгорание в одном из районов, передает «Обозреватель».
Зарево видели со стороны поселков Мамай и Замишево.
«ВСУ атакуют беспилотниками Брянскую область, очевидцы сообщают о пожаре в Новозыбковом районе», – писали в сети.
Нефтеперекачивающая станция «Новозыбков» является частью магистрального нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транспортировку нефти из России в страны Европы. Участок в Брянской области – последний пункт прокачки перед границей с Украиной.