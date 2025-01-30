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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию

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  • 30.01.2025, 8:29
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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию
Илон Маск

Его отметили за вклад в «защиту свободы слова и прав человека».

Кандидатура американского миллиардера Илона Маска выдвинута на Нобелевскую премию. Его отметили за вклад в защиту свободы слова и прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена Европейского парламента Бранко Гримса в Facebook.

По словам депутата, ходатайство о присуждении Маску Нобелевской премии мира 2025 года было подано 29 января.

«За его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира», - написал Гримс.

Дополнительно он поблагодарил всех соавторов ходатайства и тех, «кто помог в этом непростом проекте».

Скандальные заявления Маска

Напомним, недавно премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Маск представляет угрозу для демократии. Таким образом он отреагировал на нападки Маска в адрес Франции и страны Европы.

Отметим, что ранее миллиардер уже оказывался в центре скандалов из-за своих заявлений. В частности, 25 января бизнесмен выступил на съезде ультраправой партии «Альтернатива для Германии», поддержал ее и заявил, что АдГ является лучшей надеждой для Германии.

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