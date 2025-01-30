Найдено самое уязвимое место Путина Виталий Портников, «Крым Реалии»

30.01.2025, 8:37

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Виталий Портников

Вскоре главу Кремля можно будет увидеть в непривычном амплуа.

Отказ Китая и Индии от мартовских поставок российской нефти продемонстрировал, что Соединенным Штатам в последние дни правления президента Джо Байдена удалось нащупать «больное место» российского президента там, где его и стоило искать - на энергетическом рынке. И это еще раз доказывает: если продолжать усиливать санкции против российского энергетического сектора, то от Путина действительно можно добиться окончания войны.

Мы еще не забыли 80-е годы прошлого века, когда на фоне понизившихся нефтяных цен «тонул» Советский Союз. Появление «нефтедолларов» позволило советскому руководству во главе с Леонидом Брежневым не только поддерживать – и это при напрочь неэффективной плановой экономике – хотя бы относительную социальную стабильность в больших городах, но и участвовать в гонке вооружений, и начать агрессивную войну в Афганистане… А потом нефть подешевела – и от социальной стабильности ничего не осталось, и гонка вооружений закончилась превращением советского ВПК в металлолом, и войска из Афганистана пришлось вывести. Мемуарная книга Брежнева «Целина» начиналась с пословицы «Будет хлеб – будет и песня». Но правильной формулой его правления были бы слова «Будет нефть – будет и война».

Российское руководство сделало, казалось бы, правильные выводы из поражения предшественников. Да, нельзя сказать, что президент РФ Борис Ельцин не участвовал в конфликтах на постсоветском пространстве – Россия по-прежнему готова была издеваться над соседями – но существовало общее понимание, что участие в масштабной войне погубит государство. Однако с подъемом нефтяных цен все это понимание, похоже, куда-то быстро улетучилось.

Путин живет в парадигме войны и в уверенности, что Запад нуждается в российских энергоносителях. И действительно, война против Грузии не прерывает энергетического сотрудничества России и Запада, а после аннексии Крыма продолжается строительство альтернативных маршрутов газопроводов, призванных «обойти» украинскую газотранспортную систему. Только нападение на Украину 24 февраля 2022 года заставляет Запад очнуться и задуматься о своих отношениях с российской нефтью и российским газом. Но Путин переключается на Индию и Китай. Это и есть, уверен, формула его политического и военного выживания, формула, которая позволяет предполагать отсутствие каких-либо предпосылок для окончания российско-украинской войны в обозримом будущем.

Но сейчас эта формула явно перестает работать. Без поставок нефти в Китай и Индию российский бюджет в буквальном смысле слова лишится основной части доходов. Отказ Украины от транспортировки российского газа вызывал предсказуемое бешенство в Кремле – так что Путин задействовал все еще имеющиеся у него рычаги давления в Европе вплоть до организации поездки словацкого премьера Роберта Фицо в Москву и ультимативных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана. Потому что Путину нужны энергетические деньги. Без них он банкрот.

И если бить по больному, мы, думаю, уже вскоре с удивлением увидим другого Путина. Путина без нефтедолларов. Путина без нефтеюаней. Путина без нефтерупий. Путина, который будет говорить о «конструктивных» решениях и о стремлении договориться с Вашингтоном. Не стоит думать, что мы не видели такого Путина. Видели – еще в начале тысячелетия.

Но тогда и нефть не стоила так дорого.

Виталий Портников, «Крым Реалии»

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