От «звезды» до оккупанта: как выглядит российский двойник Ди Каприо после трех месяцев на войне в Украине 6 30.01.2025, 8:45

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Он получил известность в 2016 году, снимаясь на ТВ и в рекламе.

Россиянин Роман Бурцев, известный своим сильным внешним сходством с американским актером Леонардо Ди Каприо, уже три месяца находится на передовой, где воюет против Украины. Он получил известность в 2016 году, снимаясь на ТВ и в рекламе, но его популярность быстро угасла, потому тот решил пойти зарабатывать кровавые деньги, убивая украинцев.

Раньше о бывшем программисте, который жил в Москве, писали многие таблоиды, сравнивая его с голливудской звездой. Тогда Романа прозвали «толстой русской версией Леонардо Ди Каприо», но теперь, будучи военным страны-агрессора, он изменился, передает издание La Tercera.

Бурцев весил на пике своей славы на 45 килограммов больше звезды «Титаника» и был его на восемь лет моложе. Россиянин пользовался случаем и получал множество предложений провести фотосессии и посетить деловые мероприятия. Ему даже предлагали сниматься в специальном шоу. Бурцев так увлекся, играя двойника Ди Каприо, что бросил работу программиста. Однако наслаждаться популярностью ему пришлось недолго. Карьеру подкосил 2020 год, когда мир охватил COVID.

В конечном итоге, Бурцев залез в долги, начал переедать и сильно набрал вес. Он подрабатывал на рынке и в хозяйственном магазине, но денег все равно не хватало. Чтобы выйти из ситуации, оккупант взялся за оружие и отправился убивать украинцев. Россиянин признавался пропагандистам, что ему не страшно идти бой, потому что знает, чего ожидать.

На передовой оккупант снова похудел и теперь чуть больше напоминает голливудского актера, чем во времена финансового кризиса в семье. В интервью пропагандистам Бурцев откровенно хвастается, что домой вернется только в отпуск или после окончания войны.

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