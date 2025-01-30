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Глава группировки ХТШ Ахмед аль-Шараа объявлен временным президентом Сирии

  • 30.01.2025, 8:59
Глава группировки ХТШ Ахмед аль-Шараа объявлен временным президентом Сирии
Ахмед аль-Шараа

Он получил полномочия, чтобы сформировать временный законодательный совет.

Фактический лидер Сирии и глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль-Шараа официально назначен президентом страны на переходный период, сообщает Би-би-си со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Исламистская группировка ХТШ, запрещенная во многих странах, как террористическая организация, под руководством аль-Шараа возглавила наступление повстанцев, в результате которого в начале декабря прошлого года в Сирии был свергнут режим Башара Асада.

Аль-Шараа, который в бытность полевым командиром пользовался псевдонимом Абу Мохаммед аль-Джулани, получил полномочия от новых сирийских властей, чтобы сформировать временный законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции страны.

О назначении аль-Шараа было объявлено на встрече в Дамаске, в котором участвовали командиры других вооруженных группировок, входивших в повстанческий альянс во главе с ХТШ.

Сирийское руководство также объявило о роспуске всех вооруженных группировок, причастных к свержению режима Асада, а также армии и спецслужб, набранных при прежнем режиме.

Вместо них, как сообщается, будет создана новая структура, отвечающая за безопасность, но подробностей пока нет.

Аль-Шараа просит его не бояться

Ахмед Хуссейн аль-Шараа в юности обрел известность среди джихадистов, когда в 19 лет уехал в Ирак и вступил в ряды «Аль-Каиды» (запрещена в России и ряде стран), чтобы, как он сам рассказывал, противостоять вторжению США.

В 2006 году он был арестован американскими силами в Ираке и почти пять лет провел в тюрьме.

Фактически сразу после освобождения «Аль-Каида» поручила ему создать отделение в Сирии, что он успешно выполнил.

Однако со временем он стал отдаляться от группировки, заявляя, что его философия изменилась, и он больше не стремится к созданию всемирного халифата, а хочет сосредоточиться на усилении влияния в Сирии.

После свержения режима Асада многие в Сирии, особенно этнические и религиозные меньшинства, а также многие западные лидеры, с тревогой наблюдали, как фактическим лидером страны становится человек с богатым джихадистским прошлым.

Сам аль-Шараа в многочисленных интервью, в том числе западной прессе, уверяет, что новая Сирия и ее власти не представляют угрозу ни для самих сирийцев, ни для кого бы то ни было в мире.

Он просит не сравнивать ситуацию в Сирии с афганскими талибами, захватившими там власть после вывода сил западной коалиции и насадившими жесткие законы шариата.

Среди прочего Аль-Шараа обещает, что новая сирийская власть не будет ущемлять права женщин, оставит образование доступным для всех, а также разоружит все существовавшие до сих пор исламистские группировки.

Представители многих стран мира встречались с аль-Шараа после взятия повстанцами Дамаска.

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