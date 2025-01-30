ISW: Путин пойдет на уступки 30.01.2025, 9:15

2,092

Аналитики назвали единственное условие.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что постоянная западная военная помощь Киеву может заставить российского диктатора пойти на уступки, поскольку теория победы Владимира Путина основывается на предположении, что Запад откажется от Украины.

Речь идет именно о регулярной помощи, отмечают эксперты ISW в своем отчете.

«Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины», - пишут аналитики.

При этом в ISW продолжают считать, что только Соединенные Штаты могут предоставить Украине некоторое критически важное оружие и военную технику в таких масштабах и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты Украины от России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com