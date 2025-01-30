В интернете показали неизвестный аналог «Логана» от Porsche 30.01.2025, 9:23

Porsche C88 — компактный четырехметровый седан с оригинальным интерьером.

Бренд Porsche известен своими спорткарами и мощными кроссоверами, однако не все знают, что в свое время он разрабатывал и бюджетные модели. В частности, в начале 90-х немецкие конструкторы создали недорогой седан Porsche C88. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Porsche C88 разработали по заказу китайского правительства, которое начало программу автомобилизации страны. От Porsche требовалось создать недорогое и простое в производстве авто. Его разработали всего за 4 месяца.

Проект назвали Porsche C88, где C — это China, а 88 — самое популярное число в Китае, которое является символом благополучия и достатка. Это был небольшой аналог современного «Логана» — четырехметровый седан В-класса с плавными обводами кузова.

Если дизайн Porsche C88 был довольно простым, то интерьер отличался оригинальным стилем. Особенно нестандартно выглядели руль и циферблаты приборов.

Примечательно, что авто получило спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками, как у других Porsche тех лет. Кроме того, комплектация включала детское кресло. Также модель получила кондиционер и радио.

Для Porsche C88 создали 1,1-литровую оппозитную четверку в версиях на 48 и 68 л. с. Более мощный вариант мог развить 160 км/ч. Кроме того, для авто разрабатывали дизель.

Впрочем, китайское правительство в 1995 году закрыло проект, так как решило сосредоточиться на развитии местных автопроизводителей. Один из прототипов Porsche C88 сохранился до наших дней и сейчас демонстрируется в музее марки в Штутгарте.

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