СМИ: Китай похоронил экспортный проект Кремля
- 30.01.2025, 9:35
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Амбициозные планы так и не были реализованы.
Амбициозные планы российского диктатора Владимира Путина по масштабному экспорту зерна в Китай, озвученные еще в 2016 году, так и не были реализованы.
Китайский рынок фактически остается закрытым для российского зерна, за исключением приграничных поставок в некоторые провинции КНР.
Об этом рассказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, которого цитируют росСМИ, передает Dialog.UA.
Китай предпочитает пшеницу из Украины и Казахстана По его словам, ситуация с поставками в Поднебесную остается без изменений. Среди экспортируемых Россией культур в Китай по-прежнему нет пшеницы. При этом Пекин продолжает достаточно активно закупать пшеницу из Украины и Казахстана.
Отметим, летом прошлого года глава МИД Китая Ван И в разговоре с тогдашним главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой пообещал работу над увеличением импорта зерна из Украины.
Злочевский подчеркивает: отказ КНР импортировать российскую пшеницу — решение, принятое на верхнем политическом уровне. Пока не будет соответствующего указания от китайского правительства, ситуация не изменится.
«Сколько бы ни рассказывали нам о фитосанитарных условиях, каких-то там процедурах на границе», — сказал он и добавил, что Россельхознадзор и фитосанитарная служба Китая не могут самостоятельно решить этот вопрос.
«Зерновой коридор» из России в Китай был запущен в 2017 году и, согласно планам российского правительства, к 2028 году должен был выйти на мощность 52 млн тонн зерновых в год. Кроме того, глава РСЗ пожаловался на проблемы с логистикой при экспорте российского зерна. В частности, речь идет о сложностях с фрахтовкой суден и оформлением страховок, возникших в результате введения санкций против России.
Бомба, заложенная в 2021 году
Он также рассказал, что решение РФ о введении экспортных пошлин в 2021 году «заложило бомбу» под позиции России на мировом зерновом рынке. Пошлины привели к резкому росту цен на зерно, и чтобы справиться с этой ситуацией, в мире началось увеличение посевов пшеницы — площади посевов выросли на 1,5%. В итоге это закончилось тем, что мировой рынок больше не зависит от урожая в РФ, как это было до 2021 года.