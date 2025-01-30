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«Пробил талон, но все равно заяц»

  • 30.01.2025, 9:40
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«Пробил талон, но все равно заяц»

В «Минсктрансе» рассказали как не стать безбилетником, даже если оплатил проезд.

Известны случаи, когда люди оплачивают проезд, однако во время проверки оказывается, что они едут зайцем. Агентство «Минск-Новости» объяснило, почему так происходит.

Вот как выглядит ситуация на примере автобуса № 65. Пассажир садится на остановке «Сендайский сквер» и оплачивает проезд. Следующая — «Городской Вал», затем он разворачивается и едет обратно. И если проверить свой проездной документ в этот момент, обнаружишь, что он более не действителен. Такие ситуации происходят не только на вышеприведенном маршруте, но и как минимум с троллейбусом № 6 и автобусом № 53.

Возникает вопрос: как так получилось? В «Минсктрансе» дают вполне однозначный ответ. Пассажир оплачивает одну поездку. А таковой считается один проезд пассажира по маршруту в течение одного рейса, в то время как рейс — это путь транспортного средства от начального до конечного остановочного пункта маршрута в прямом или обратном направлении.

Система оплаты работает так, что по прибытии на конечную рейс меняется на обратный. В этот момент обычно просят освободить салон. Но на отдельных маршрутах для удобства пассажиров перезагрузка рейса на обратный не производится. Соответственно, если так получилось, что вы оплатили проезд, а следующая остановка конечная, то после нее вы станете безбилетным. Здесь два варианта действий: или покупать новый билет, или платить штраф за проезд без него.

К слову, безбилетным можно быть и по другим причинам. Например, если пассажир не предъявляет работнику контрольно-ревизорской службы (проще говоря — контролеру) проездной или документ, подтверждающий право на льготы по оплате проезда. Или если ваш проездной куплен на другой вид транспорта.

Как понять, проехал транспорт конечную или нет? В «Минсктрансе» ссылаются на государственное предприятие «Столичный транспорт и связь». Именно оно утверждает паспорта маршрутов, в которых определены конечные остановочные пункты. На сайте предприятия в разделе «Транспорт» есть схемы движения общественного транспорта. Можно выбрать любой маршрут и посмотреть, где у него начальный и конечный пункты.

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