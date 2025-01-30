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Сколько белорусов могут депортировать из США?

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  • 30.01.2025, 10:01
  • 6,918
Сколько белорусов могут депортировать из США?

Всего в списке с окончательными постановлениями о высылке значатся 1,5 млн неграждан США.

Согласно черному списку Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США, депортации из страны подлежат по меньшей мере 323 гражданина Беларуси, пишет портал «Белорусы и рынок».

По меньшей мере — потому что в список отдельно входят обладатели паспортов СССР. Среди еще 337 таких наверняка найдутся те, кто родился или рос на территории БССР.

Всего в списке с окончательными постановлениями о высылке значатся 1 445 549 неграждан США. Больше всего из Гондураса — 261 651 человек. На втором месте Гватемала — 253 413. Третья — Мексика (252 044), куда уже отправились первые самолеты с нелегалами.

Депортации подлежат граждане всех бывших республик СССР. Она угрожает 3518 россиянам, 2808 армянам и 1862 украинцам.

По остальным странам бывшего СССР численность нелегалов меньшая. Из других наших соседей на историческую родину могут вернуться 259 граждан Латвии и 125 — Литвы.

Также депортация угрожает 2303 владельцам польских паспортов.

Напомним, американские власти спустя несколько дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США начали массовую высылку мигрантов, нелегально находящихся в стране. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт в ночь на 24 января заявила, что задержаны 538 человек, противозаконно въехавших в Соединенные Штаты, и «сотни» были выдворены на самолетах ВВС США. По ее словам, сейчас «происходит самая масштабная депортация в истории».

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