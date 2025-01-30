закрыть
30 января 2025, четверг, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Среди акционеров SpaceX Маска выявили российского олигарха

10
  • 30.01.2025, 10:14
  • 5,932
Среди акционеров SpaceX Маска выявили российского олигарха
Сулейман Керимов

Самый богатый россиянин находится под санкциями с 2018 года.

Российский олигарх Сулейман Керимов владел долей в возглавляемой Илоном Маском компании SpaceX через траст даже после того, как первая администрация Дональда Трампа ввела против него санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Миллиардер и сенатор Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust, базирующийся в Делавэре, с 2017 года, сообщили четыре источника, включая двух бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США. Первоначально трасту принадлежало 1% в SpaceX.

Холдинг SpaceX начал свою деятельность за год до того, как Керимов и другие в 2018 году были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США в ответ на «злонамеренную деятельность России по всему миру».

Действия Министерства финансов были направлены на блокировку его активов и предотвращение ведения им бизнеса с американскими компаниями. Citigroup, которая занималась повседневным администрированием Heritage Trust, обратилась за указаниями в Министерство финансов и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации после того, как Керимов был подвергнут санкциям, и траст продолжил работу, сообщил источник.

Четыре года спустя, в июне 2022 года, Минфин США заблокировал траст на 1 млрд долларов, который был создан в 2017 году для активов Керимова в США, после того, как его следователи раскрыли сложную систему юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия его интересов в нем. По словам двух источников, доля в SpaceX уже была продана до этого действия Минфина.

Как отмечает Bloomberg, события показывают препятствия, которые запутанные финансовые сети создают попыткам США поддерживать санкции, и проблемы, с которыми сталкиваются такие компании, как SpaceX, которая сейчас оценивается примерно в 350 млрд долларов и становится все более влиятельным игроком в глобальной обороне и коммуникациях.

Они также поднимают вопросы о должной осмотрительности в Citigroup, международном банковском гиганте, который сейчас находится под следствием Министерства юстиции США в связи с его обращением с Heritage Trust.

Компания Маска

Маск, самый богатый человек в мире, стал одним из самых влиятельных советников президента Дональда Трампа. Теперь у него есть электронная почта и офисное помещение в Белом доме, а его социальная медиа-платформа X и спутниковый бизнес Starlink компании SpaceX сделали его все более влиятельным геополитическим игроком.

Маск подвергся пристальному вниманию из-за своих неоднократных контактов с Москвой и предполагаемых контактов с Владимиром Путиным, а также из-за того, как он обращался с терминалами Starlink, предоставленными Украине после вторжения России.

Российский олигарх

Керимов является 17-м самым богатым россиянином по версии индекса миллиардеров Bloomberg, где он занимает 282-е место в общем рейтинге с чистым капиталом около 9,9 млрд долларов.

Член верхней палаты российского парламента, Керимов заработал свое состояние, покупая доли в российских компаниях, в том числе в банковской сфере, энергетике и горнодобывающей промышленности, иногда используя кредиты государственных банков. Европейский Союз ввел санкции против Керимова в 2022 году, назвав его членом внутреннего круга олигархов, близких к Путину.

В апреле 2018 года, США ввели санкции против Керимова, заморозив его активы и запретив транзакции США с ним в рамках широкомасштабных действий администрации Трампа по привлечению российских чиновников и олигархов к ответственности за получение прибыли от коррупции и иностранной агрессии.

После полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года США активизировали свои усилия по нацеливанию активов, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями. В апреле того же года США конфисковали на Фиджи 100-метровую суперяхту Amadea, которую Керимов контролирует через ряд подставных компаний. Право собственности на судно стоимостью 300 миллионов долларов является предметом дела в федеральном суде Манхэттена.

В сентябре 2022 года Министерство финансов США наложило санкции на весь российский сенат, включая Керимова, за одобрение просьбы Путина о вводе войск в Украину и предоставление «неоправданного предлога» для полномасштабного вторжения.

В том году, когда было объявлено о блокировке Heritage Trust, Минфин заявил, что фонд был создан в 2017 году для хранения и управления активами Керимова в США. Оценка SpaceX в 2017 году составила более 21 млрд долларов. Оценка в декабре 2024 года оценка в размере 350 миллиардов долларов закрепила за ним статус самого дорогого стартапа в мире.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко