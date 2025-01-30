Лукашенко — пятое колесо в телеге 9 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

30.01.2025, 10:25

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Вожжи выпадают из посиневших пальцев.

В Копыси с помпой открыли пекарню. Хлеб, который, по утверждению пропаганды, делают «по уникальному рецепту, сохраненному со времен Великой Отечественной войны», отведал и глава Витебской области Александр Субботин.

— В рамках страны небольшой объект, но то, что это возрождение в агрогородках, и то, что это особенно родина Лукашенко, это знаково, — не без пафоса заявил чиновник, пожевав кусочек праздничного каравая.

А придворная пресса подхватила:

— Развивать и сохранять хлебопекарни в регионах — поручение Лукашенко, который назвал Беларусь «страной хлеба и территорией мира». И особенно это ощущается здесь — на родине Лукашенко, где, как и положено, от слов перешли к делу.

И это важное признание. Ведь если у вас банальное открытие пекарни в поселке становится событием, достойным участия начальника области и репортажей национального телевидения, то стоит крепко задуматься — повод ли это для гордости?

У всех наших соседей без исключения сфера обслуживания перешла в частные руки с первых дней обретения независимости. И только в Беларуси на четвертом десятке лет сидения Лукашенко на президентском стуле решились начать «развивать и сохранять хлебопекарни в регионах».

Здание старой пекарни в Копыси передали фермерскому хозяйству. Первые очереди за свежим хлебом выстроились уже через три месяца. И за жителей поселка можно только порадоваться.

Но что мешало это сделать не только в Копыси и не лишь сейчас, а в далеком 1995-м? Мешало то, что Лукашенко все эти годы считал и считает частника лишним элементом в его системе ценностей, застрявшей где-то на излете 70-х прошлого столетия.

Реальная жизнь показала, что пятое колесо в телеге как раз-таки он и выстроенная им система. И, поэтому, сейчас приходится через «не хочу» отпускать вожжи из посиневших пальцев, хотя бы по миллиметру.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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