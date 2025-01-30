Витеблянин купил «Audi мечты» в «отличном состоянии», но проблемы начались в тот же день

Витеблянин купил «Audi мечты» в «отличном состоянии», но проблемы начались в тот же день5
- 30.01.2025, 10:48
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Пришлось идти в суд.
Жителю Витебска пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за «автомобиль мечты», который он купил «в отличном состоянии по подходящей цене». Подробности рассказало «Зеркало» со ссылкой на Госкомитет судебных экспертиз (ГКСЭ).
Мужчина нашел в интернете объявление о продаже Audi. Продавец заверял, что автомобиль «в отличном состоянии». Транспортное средство предлагалось приобрести по «подходящей цене».
«Продавец заверил, что автомобиль не имеет недостатков. Их не выявил при осмотре и покупатель. Сделка была оформлена. Однако уже в день покупки при запуске стал „троить“ двигатель, из него раздавался посторонний шум, а из выхлопной трубы при движении появился дым», — сообщили в ГКСЭ.
Спустя неделю новый хозяин обратился на станцию техобслуживания. Мастера установили, что автомобиль находился в неисправном состоянии: двигателю требовался ремонт с полной его разборкой-сборкой, с заменой поршневой группы.
Мужчина обратился к продавцу с просьбой расторгнуть договор купли-продажи. Продавец эту претензию проигнорировал. Тогда покупатель обратился в суд.
В рамках разбирательства была назначена автотехническая и автотовароведческая экспертиза. Специалистам поручили установить «наличие либо отсутствие неисправностей в деталях кривошипно-шатунного механизма, цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма двигателя». В случае выявления проблем, требовалось выяснить, влияют ли они на работоспособность Audi и какова стоимость восстановительных работ.
«Полностью разобрав двигатель, исследовав его узлы и агрегаты, судебные эксперты установили неисправности в виде задиров деталей распределительного вала и блока цилиндров. С данными неисправностями двигатель способен выполнять свои функции, однако его эксплуатация может привести к дальнейшему разрушению поврежденных деталей, сопровождающемуся нестабильной работой двигателя», — пояснили в ГКСЭ.
Стоимость восстановительных работ по устранению недостатков двигателя с учетом стоимости ремонтных работ, заменяемых частей, износа заменяемых частей и стоимости прочих материалов составила более 21 000 рублей.
В итоге суд расторг договор купли-продажи автомобиля.