Генерал просто перебрал 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.01.2025, 11:11

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Андрей Гурулев

Про Обаму и Байдена в российских подъездах уже не актуально.

И правда, кто бы это мог быть? Давайте все вместе подумаем, кто во всем этом виновен?

Фамилию-то «великого геополитика» называть нельзя. Про Обаму и Байдена в российских подъездах уже не актуально. Про Трампа вроде бы пока несвоевременно (хотя генерал и тут отличился, чтобы лизнуть кремлевского «великого политика»).

Но кого тогда обвинять? Всех «предателей» давно выгнали не то, что из власти, из страны, заткнули или пересажали.

Гурулев предлагает искать и сажать «саботажников» среди бояр. Даже умудрился наехать на «Ростех», считай, на самого друга Путина, великого и ужасного, а, главное, злопамятного Чемезова.

Недавно тот снова (в который уже раз с 2016 г.) отложил сроки серийного запуска среднемагистрального пассажирского МС-21 на 2026-й. И это тогда, когда «Суперджеты» выходят из строя, загораются или канибализируются вслед за импортными лайнерами из-за проблем с техобслуживанием и деталями из-за санкций, которые нам нипочем.

Во сюжет! Но будем считать, что генерал просто перебрал. С критикой.

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