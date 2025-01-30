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Диетологи перечислили девять «дофаминовых продуктов»

  • 30.01.2025, 11:14
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Диетологи перечислили девять «дофаминовых продуктов»

Эта еда поднимает настроение.

Диетологи перечислили девять так называемых «дофаминовых продуктов», которые «заставляют» вас чувствовать себя хорошо, пишет foodandwine.com.

Отмечается, что эти продукты увеличивают выработку в организме химического вещества хорошего самочувствия - гормона дофамин.

Хоть, как отметила диетолог Элисон Кейн, «дофамин - это всего лишь часть гораздо большей головоломки, когда речь идет о психическом здоровье и благополучии», так называемые «дофаминовые продукты» способны поддерживать хорошее самочувствие, наряду с более распространенными стратегиями - регулярные упражнения, правильный сон, управление стрессом и поддержание социальных связей.

«Дофамин может высвобождаться при употреблении любой пищи, которая вам нравится. Еще до того, как вы откусите кусочек, одна только мысль о еде, которая вам нравится, может стимулировать выработку дофамина в мозге», - объяснила диетолог.

По ее словам, стимулировать мозг вырабатывать дофамин могут продукты, содержащие аминокислоты тирозин или фенилаланин. Аля эффективного процесса также понадобятся витамин B6 и минералы, такие как железо, фолиевая кислота и медь.

Диетолог Кэндис Пампер отметила, что к «дофаминовым продуктам» относятся:

Мясо: говядина, свинина.

Птица: курица, индейка.

Рыба: лосось, тунец, окунь.

Яйца: цельные яйца, яичные белки.

Молочные продукты: молоко, сыр (чеддер, гауда, моцарелла, пармезан, швейцарский), йогурт.

Бобовые: черная фасоль, конские бобы, чечевица.

Соевые продукты: эдамаме, темпе, тофу.

Орехи: миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, макадамия, арахис, пекан, кедровые орехи, фисташки, грецкие орехи.

Семена: семена конопли, семена тыквы, семена кунжута, семена подсолнечника.

Хотя эти продукты могут способствовать выработке дофамина, Пампер акцентировала, что важно придерживаться сбалансированной точки зрения в вопросах психического здоровья.

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