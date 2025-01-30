Диетологи перечислили девять «дофаминовых продуктов»
- 30.01.2025, 11:14
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Эта еда поднимает настроение.
Диетологи перечислили девять так называемых «дофаминовых продуктов», которые «заставляют» вас чувствовать себя хорошо, пишет foodandwine.com.
Отмечается, что эти продукты увеличивают выработку в организме химического вещества хорошего самочувствия - гормона дофамин.
Хоть, как отметила диетолог Элисон Кейн, «дофамин - это всего лишь часть гораздо большей головоломки, когда речь идет о психическом здоровье и благополучии», так называемые «дофаминовые продукты» способны поддерживать хорошее самочувствие, наряду с более распространенными стратегиями - регулярные упражнения, правильный сон, управление стрессом и поддержание социальных связей.
«Дофамин может высвобождаться при употреблении любой пищи, которая вам нравится. Еще до того, как вы откусите кусочек, одна только мысль о еде, которая вам нравится, может стимулировать выработку дофамина в мозге», - объяснила диетолог.
По ее словам, стимулировать мозг вырабатывать дофамин могут продукты, содержащие аминокислоты тирозин или фенилаланин. Аля эффективного процесса также понадобятся витамин B6 и минералы, такие как железо, фолиевая кислота и медь.
Диетолог Кэндис Пампер отметила, что к «дофаминовым продуктам» относятся:
Мясо: говядина, свинина.
Птица: курица, индейка.
Рыба: лосось, тунец, окунь.
Яйца: цельные яйца, яичные белки.
Молочные продукты: молоко, сыр (чеддер, гауда, моцарелла, пармезан, швейцарский), йогурт.
Бобовые: черная фасоль, конские бобы, чечевица.
Соевые продукты: эдамаме, темпе, тофу.
Орехи: миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, макадамия, арахис, пекан, кедровые орехи, фисташки, грецкие орехи.
Семена: семена конопли, семена тыквы, семена кунжута, семена подсолнечника.
Хотя эти продукты могут способствовать выработке дофамина, Пампер акцентировала, что важно придерживаться сбалансированной точки зрения в вопросах психического здоровья.