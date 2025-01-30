Наталья Радина: Режим Лукашенко может рухнуть за 12 дней 1 30.01.2025, 13:00

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Наталья Радина

Поддержки внутри страны у диктатора нет.

Чем запомнятся прошедшие «выборы» в Беларуси? Как провалилась стратегия Тихановской и Латушко? Почему действия Трампа вызывают оптимизм? Об этом и не только в большом интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина:

— Как так вышло, что после невероятных электоральных протестов, которые мы наблюдали с восторгом и волнением в 2020 году, такая грустная картина сегодня в Беларуси. Кто в этом виноват? Лукашенко? Или что-то не так сделали, не так просчитали, не так повели себя противостоящие ему силы? Есть ли в этом хотя бы часть вины оппозиции?

— Картина не такая уж грустная. Потому что эти так называемые «выборы» меня наоборот воодушевили, белорусы их массово проигнорировали. И это, на самом деле, серьезное событие. Избирательные участки в день голосования были пустыми не только в Минске, но и во всех городах Беларуси. И это выражение протеста. В сегодняшних условиях в Беларуси — настоящий героизм не пойти на избирательные участок. Вот представьте себе, если бы в Советском Союзе люди проигнорировали бы эту обязаловку и не пришли на украшенные красным кумачом избирательные участки. А в Беларуси это сделали.

— Вы, наверное, в силу возраста еще не принимали участия в выборах в Советском Союзе, а я-то отлично помню. Попробуй не пойти проголосовать — в полдевятого к тебе в квартиру звонок, на пороге сотрудники этого самого ближайшего избирательного участка, иногда настроенные агрессивно, но чаще очень миролюбиво, которые говорят: «Дорогой, ну, пожалуйста, нас премии лишат, если вы не проголосуете. Потому что за каждого непроголосовавшего с нас по три шкуры сдирают. Пойдите, пожалуйста, проголосуйте. Мы все понимаем, нам самим не охота на этих выборах голосовать. Пожалейте нас».

Я примерно описываю сцену в далеком 1985 году, когда уже застой был. Последние дни, даже не недели, а последние дни пребывания Константина Черненко на посту Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР. Страна, кажется, в полном тупике. Мы еще не знаем о состоянии здоровья Константина Устиновича, нам не докладывают, многие в предчувствии, что эта агония может еще продлиться год-два. Черт его знает, сколько лет. Слава Богу, там все поменялось, Константин Устинович перекочевал на иной свет, появился Горбачев, началась перестройка. А тогда было полное ощущение: «Да пошли они все на фиг». Мы тогда с женой точно решили, что ни на какие выборы мы больше не ходим. Но пришли эти бедные молодые люди рассказывать о том, какие кары небесные на них обрушатся, если мы не проголосуем. Но мы плюнули — пошли проголосовали, а могли бы и не пойти.

— Вот! А белорусы не пошли! И это подвиг, потому что по сравнению с советским послесталинским периодом ситуация в Беларуси сегодня гораздо тяжелее. Режим гораздо жестче и уровень репрессий выше. Я напомню, что начиная с 2020 года в Беларуси не прекращаются аресты инакомыслящих ни на один день. В тюрьмах находятся тысячи политических заключенных. Людей заставляли идти на участки, но они все равно не пошли. И я вот привожу одну статистику, опять же, в пользу того, что белорусы совершили подвиг, когда не пошли избирательные участки. В Советском Союзе на каждые 100 тысяч населения было 200 милиционеров. Как вы думаете, сколько в Беларуси на 100 тысяч населения сотрудников милиции?

— Теряюсь в догадках. Не томите, рассказывайте.

— 1480 по данным до 2020 года. В семь раз больше.

— В семь раз больше, чем в Советском Союзе?

— Это по данным до 2020 года, а после 2020 года, думаю, что разница уже, возможно, в 10 раз, а люди все равно не пошли. Поэтому я восхищаюсь белорусами.

— Впечатляет. Это же полицейское государство, простите меня, с таким количеством правоохранителей на каждые 100 тысяч населения.

— Да. Так мы еще не считаем здесь сотрудников спецслужб, которых огромное количество. Думаю, в эту статистику не входят внутренние войска. Поэтому, на самом деле, произошедшее 26 января дает надежду, показывает, что абсолютное большинство белорусов против этой власти. Явки на этих «выборах» не было. Вот поэтому, конечно, нельзя говорить даже о каких-то там 86%, которые себе нарисовал Лукашенко.

Столько же себе, насколько я помню, рисовал Хосни Мубарак накануне падения его режима. А Башар Асад, как мы помним, нарисовал себе 95%, а его режим пал за 12 дней. Цифры не имеют значения. Имеет значение то, что белорусы проигнорировали эти «выборы», несмотря на все угрозы, несмотря на все давление. Вот и все.

— Могла ли белорусская оппозиция или, скажем так, я не знаю, как вы относитесь здесь к терминологии, оппозиция — это привилегия демократического общества, скорее нужно говорить о силах антилукашенковского сопротивления, мне бы такой термин был милее. Но я не хочу с вами в терминологический спор вступать. Скажем так, оппозиция, она могла предложить какой-то иной путь противостояния Лукашенко в ходе предвыборной кампании?

— Эти так называемые «выборы» показали полный провал стратегии офиса Светланы Тихановской. Они предложили белорусам приходить на избирательные участки и голосовать против всех, и белорусы проигнорировали эти призывы, бойкотировали избирательный фарс. И у меня много вопросов, почему они избрали такую стратегию. Сразу было заявлено очень многими активистами белорусской оппозиции, что это абсолютно неправильная стратегия и работа на власть, потому что это обеспечение явки на избирательные участки. Совершенно понятно, что Лукашенко показывал бы эту картинку и рассказывал, как белорусы спешат проголосовать за него любимого. Но этой картинки Лукашенко не получил, белорусы проигнорировали и призывы диктатора, и призывы Тихановской с Латушко.

— А на «выборах» была графа «против всех»?

— Да, графа «против всех» была. Но мы совершенно прекрасно с вами понимаем, что участвовать в избирательном фарсе не имеет никакого смысла. Цифры голосования доводятся из Центральной избирательной комиссии на все участки еще до подсчета голосов. Голоса просто-напросто никто не считал, бюллетени никто не смотрел. А вот явку могли бы обеспечить, если бы белорусы послушали призывы псевдолидеров, иначе их не назовешь. Потому что ни Тихановская, ни Латушко реальными лидерами оппозиции не являются. Провал их стратегии только подтверждает, что они не имеют сегодня никакого влияния на белорусов внутри страны.

— Простите, пожалуйста, я не являюсь знатоком, как, наверное, и многие мои зрители не являются знатоками белорусской внутренней политики. Поэтому, пожалуйста, если можно, хотя бы в двух словах объяснить, а вот почему так произошло? Почему Светлана Тихановская, за которую, судя по всему, голосовало подавляющее большинство граждан Беларуси на выборах 2020 года, если вам поверить на слово, оказалась банкротом.

— Да, это абсолютно верно, оказалась банкротом. Во-первых, в 2020 году белорусы голосовали не за Тихановскую, они голосовали против Лукашенко. Реальные кандидаты в президенты на этих выборах зарегистрированы не были. Многие из них находились в эмиграции. Многие, как Николай Статкевич и Сергей Тихановский были арестованы накануне президентских выборов.

Виктора Бабарико вообще не зарегистрировали и бросили в тюрьму до процесса регистрации кандидатом в президенты. Поэтому Светлана Тихановская возникла, казалось бы, случайно, на тот момент все думали, что это неплохая стратегия зарегистрировать кандидатом в президенты жену Сергея Тихановского. Но в результате выяснилось, что она «слабая женщина», как она не раз утверждала об этом и говорила в интервью. Стратегия, которую избрала она и люди, которые ее окружили, оказалась совершенно провальной.

Во-первых, сама Тихановская не призывала белорусов выходить на улицы и защищать свои голоса. Прямых призывов от нее не было. Во-вторых, вместо того, чтобы провести в Минске пресс-конференцию после 9 августа и объявить себя президентом Беларуси, она зачем-то пошла в Центризбирком, где ее задержали, провели с ней очень жесткую беседу, как мы понимаем, оттуда с ней записали видео, где она призвала белорусов расходиться и признала свое поражение, а затем сотрудники КГБ вывезли ее на машине в Литву, где находились в это время ее дети.

Уже оттуда Светлана Тихановская делала все, чтобы протесты в Беларуси просто уничтожить. Ее тут же окружили очень сомнительные личности, очень много среди них было представителей режима Лукашенко, которые вдруг стали уходить в отставку и выезжать за границу. Тот же Павел Латушко — бывший министр культуры, бывший посол в Польше и Франции, который 23 года работал на режим Лукашенко. Рядом с ней был также бывший подполковник ГУБОПиК (это карательный орган, такое белорусское Гестапо) Александр Азаров. Рядом с ней был Валерий Сахащик — экс-командир Брестской десантно-штурмовой бригады. Бывший сотрудник министерства иностранных дел Валерий Ковалевский. И вместе с этими и другими «прекрасными» людьми была выработана стратегия выхода людей на улицы по воскресеньям, если вы помните.

Я лично ее призывала объявить всеобщую забастовку, мы разговаривали с ней по телефону, когда она приехала в Вильнюс. Тогда на предприятиях люди стали выходить на улицы и протестовать, но Светлана Тихановская отказалась объявлять всеобщую забастовку. Было бесцельное «брожение за три моря», люди же не оставались в центре, они выходили на край Минска, проходили десятки километров с шариками, с плакатиками, но не шли к белорусскому телевидению, а тогда можно было добиться эфира для оппозиции, если бы эти 300 тысяч человек подошли к зданию БТ на улице Макаенка в Минске. Не шли к тюрьме на Окрестина, где в это время пытали задержанных участников акций протеста. Можно было бессрочно стоять у дома правительства и требовать отставки Лукашенко, но этого ничего не было, потому что всем руководила Светлана Тихановская и окружающие ее очень сомнительные персонажи.

— И поэтому, что называется, садились на лавочки, снимая тапочки. Вот этот образ мирного протеста.

— Безусловно, в том числе и это. А в первые дни сотрудники милиции были очень напуганы, те же сотрудники ОМОНа, ГУБОПиКа. Была информация, что они готовы были сдаться, но увидели протест с выходом по воскресеньям, а в понедельник все идут на работу. Очень многие люди разочаровались и перестали ходить, так как поняли, что это ни к чему не приведет. А всех остальных потом начали массово арестовывать. И уже разогнать этот протест для Лукашенко к октябрю не составляло большого труда. Затем жесткие репрессии и посадки людей в тюрьмы. Ну а что дальше делала Светлана Тихановская за границей? Многие сейчас это называют политическим туризмом. Потому что никаких реальных действий предпринято не было.

Независимые медиа по-прежнему без помощи, родственники политзаключенных без помощи, помощи беженцам также практически нет, несмотря на создание огромного количества фондов. Белорусы не могут получать сегодня визы в Европу. Это очень сложный процесс. Выдача видов на жительство белорусам сегодня ужесточилась.

Санкции против Лукашенко введены, но не благодаря Тихановской, а благодаря лично Александру Григорьевичу, который вначале посадил самолет, за что были введены первые санкции, потом начал атаки границ Польши, Литвы и Латвии мигрантами, а затем принял участие в войне против Украины.

— Я бы хотел обратить внимание всех, кто нас смотрит. Это, на самом деле, весьма любопытный факт, касающийся истории Беларуси последних лет. Против Лукашенко, насколько я понимаю, поправьте меня, Наталья, если что-то не так говорю, но за нынешние репрессии никаких санкций против Лукашенко никто не ввел. Так?

— Экономические санкции за репрессии не введены. Введены лишь персональные санкции против конкретных исполнителей. И об этом мы как раз говорили во время пресс-конференции в Европарламенте 10 дней назад, и я прямо говорила об этом, что как мы можем добиться освобождения узников совести, какие мы можем выставить Лукашенко условия освобождения этих людей, если он не понес наказания за тысячи и тысячи узников совести в тюрьмах. И, к счастью, депутаты Европарламента это понимают, и была принята резолюция накануне этого избирательного фарса, где они говорили о необходимости усиления экономических санкций против режима Лукашенко.

— А почему Европа и Соединенные Штаты не заинтересованы в введении более жестких санкций? Там есть какая-то подоплека?

— Во-первых, нужно смотреть, как сегодня исполняются санкции, которые введены. Введены правильные санкции. Мы всегда говорили, что если вы хотите надавить на режим Лукашенко, вводите санкции на нефтепродукты, потому что львиная доля этих нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, шла в Украину и в Европейский союз. После 2022 года рынок в Украине потерян, рынок в Евросоюзе, казалось бы, также должен быть закрытым.

Важно было вводить санкции против калийных и азотных удобрений. Потому что Беларусь — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Санкции на металл, лес, цемент — вот это все нужно было вводить, и они сегодня введены. Но санкции все равно обходятся.

Конечно, товароборот Беларуси с Евросоюзом упал в два раза с 2022 года, это свежая статистика. Но все равно мы знаем, что санкции обходятся и по-прежнему на Запад идут и нефтепродукты, и калийные и азотные удобрения, и металл, и лес по фальшивым документам, что они якобы произведены в странах Центральной Азии, Грузии, Сербии, Турции.

Более того, через ЕС, есть такая информация, не буду пока называть конкретные страны, белорусские нефтепродукты идут в Украину. То есть сегодня необходимо поставить жесткий заслон обходу санкций. И действенной мерой стал бы, например, запрет транзита через территорию Беларуси этих товаров, откуда бы они не шли. Тогда это может остановить контрабанду. Можно ужесточать таможенный контроль на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Но когда мы с таким предложением обращаемся к властям этих стран, они говорят, что это невозможно, нужно огромное количество сотрудников таможенных органов, нужно специальные проверки проводить. Хорошо, тогда закройте этот транзит.

— Хорошо, вы упомянули того же Башара Асада, режим которого пал. Смотрите, ведь Башар Асад потерял власть не потому что кто-то выходил на протесты и против него были санкции, а потому что в стране возникло вооруженное сопротивление против этого режима. Возможно ли вооруженное сопротивление режиму Лукашенко? Извините, вопрос, может быть, неожиданный, но ведь эта линия — мирный протест любой ценой в 2020 году и привела к поражению оппозиции, не так ли?

— Для того, чтобы был вооруженный протест, должно быть оружие у людей. Для того, чтобы был такой протест, должны быть какие-то парамилитарные организации. Ничего подобного в Беларуси не было. Вы поймите, что это был жесткий тоталитарный режим и до 2020 года.

— Булыжник — оружие пролетариата, знаете, у Майдана не было ничего, кроме камней, выломанных из мостовой в окрестностях Крещатика.

— Белорусская оппозиция всегда, в общем-то, делала ставку на мирный протест, на ненасильственное сопротивление. Но мирный ненасильственный протест может быть разным.

Когда я критиковала тактику Тихановской, выход на бесцельные акции, это же не значит, что я говорила, что нужно было брать в руки оружие. Я говорила, что нельзя было уходить с улиц, нужно было оставаться, как это было во время оранжевого Майдана в 2004 году, Евромайдана в 2014. Да, потом это перешло уже в силовое противостояние, но в начале это были абсолютно мирные протесты. Нужно было оставаться на улицах, нужно было идти к дому правительства, нужно было осаждать его, то же самое делать с телевидением, о чем я говорила, а не уходить. Можно было победить в той ситуации, когда уже были напуганы силовики, когда власть дрогнула. Есть же информация, что Лукашенко вообще сбежал из страны, что он позже вернулся, через несколько дней, когда он узнал, какой план избрала кандидат в президенты Тихановская и ее команда. Он понял, что ему ничего не угрожает.

— Это когда он на публике с автоматом появился?

— Думаю, да.

— Помните, он демонстративно прогулялся, по-моему, возле дома правительства.

— Возле Дворца Независимости. Тогда было видно, как он напуган, было абсолютно истеричное поведение. Надо было давить на Лукашенко в тех условиях, но был избран провальный план и, честно говоря, не уверена, что не без влияния белорусских и российских спецслужб. Это же не просто дураки собрались, неопытные люди, которые не знали, как бороться с Лукашенко. «Ну, ошиблись люди, простим их». Нет, ребята, точно также сливались протесты в Москве в 2012 году на Болотной площади, очень похожий сценарий. Вот вы, Евгений, были тогда свидетелем этих протестов. Ведь то же самое происходило.

— Я уже в то время жил и работал в Киеве. Хотя у меня тогда еще была возможность приезжать в Москву, что называется, проведать друзей, родных, единомышленников. Я был тогда на Болотной, точнее не на Болотной, простите, вот на самом большом, самом многочисленном митинге на проспекте Сахарова в конце декабря, и был, честно говоря, поражен и растерян, когда вместо того, чтобы продолжать протесты, их организаторы разъехались на каникулы, а революцию…

— … отложили на «после праздников».

— Да, отложили на после праздников и, собственно, все. После этого протесты продолжались увы, на мой взгляд, я могу ошибаться, я не был внутри, но снаружи казалось, что протесты пошли на убыль и продолжались только, если угодно, по инерции. И власть это мгновенно почувствовала и стала перехватывать инициативу, но это отдельная история.

Но в независимости от тех протестов, когда начинаются все эти разговоры о том, что «нужно приходить на выборы и голосовать против всех» или «за каких-то других кандидатов, только не за Лукашенко». Но это все столько раз проверено, столько раз мы, казалось бы, имели возможность убеждать, что власть нарисует любые цифры, хоть все проголосуют в графе «против всех», все равно будет написано, что вот эти толпы, которые собрались на участках для голосования, с энтузиазмом голосовали за «нашего обожаемого лидера». Об этом скажет вся проправительственная, вся лояльная режиму пресса. В любой стране. Это же все вопрос бесстыдных пропагандистских манипуляций. Вы помните «Полдень против Путина»?

— Конечно.

— Вот эти вот огромные толпы, которые стояли якобы в знак протеста возле избирательных участков и в России, и в разных городах зарубежья, где люди по призыву вышли многочисленными толпами в знак протеста против путинского режима. Они все были потом показаны по телевизору и поданы как: «Вы смотрите, сколько людей пришло проголосовать за нашего любимого Владимира Владимировича». В результате вот эта акция, на мой взгляд, превратилась в бесплатную массовку в пользу действующего путинского режима.

— А «умное голосование», на которое годами Фонд борьбы с коррупцией Навального звал россиян. К чему это привело?

— Слушайте, только из уважения к памяти Алексея Навального не хочу заниматься сейчас тем, чтобы выражать мое отношение к этому самому «умному голосованию». Кроме того, для этого нужна обильная обсценная лексика, которой я стараюсь в публичной сфере воздерживаться. Ну хорошо, а скажите, дальше-то что? C Лукашенко на этих «выборах» была умная собака, не помню, как ее зовут.

— Умка.

— Ее Умка зовут. Значит, умная Умка сразу поняла, что это не выборы и, извините меня, справила малую нужду на входе. Она поняла, что на самом деле происходит. Аплодируем шпицу Умке. Но что Лукашенко дальше-то собирается делать, собираются ли его терпеть в Москве. У многих же возникает вопрос. Вот такое посмешище, такой откровенно слабый и нелегитимный лидер Беларуси Путину нужен? Может быть, ему там нужен какой-то человек покреативнее, посильнее. Или его все устраивает?

— Думаю что сейчас Путину не до Лукашенко, поэтому его пока временно оставили в покое, а сейчас Путин занят Трампом. Он прекрасно понимает, что его будущее зависит от президента США. Вот поэтому, я думаю, что Путин сейчас находится в таком нервном ожидании, а какой будет реакция США на его отказ от переговоров.

А то, что что он от переговоров откажется, мне совершенно очевидно, никто не сможет пойти на те условия, которые сегодня Россия выставляет для прекращения военных действий.

— Вдруг он откажется от этих условий или его заставят отказаться?

— Посмотрим. Пока у меня, например, действия Трампа вызывают оптимизм. Главное, что он сейчас сделал, это начал работать над ограничением поставок российской нефти и обсуждается вопрос снижения цены на нефть. Те санкции, которые введены сегодня против энергетического комплекса России, санкции против теневого флота, который начал еще Байден, но поддержал Трамп, они уже привели к тому, что и Индия, и Китай вынуждены ограничивать покупку российской нефти, и это очень важный шаг.

— Кстати, друзья, кто еще не знает, кто не читал, это есть во многих новостных лентах, агентство Reuters сообщило, что на март месяц уже и Индия, и Китай сделали существенно меньше заявок на покупку российской нефти, чем месяцем раньше. И 65, по-моему, этих вот «серых танкеров» стоят на якоре, а сгружать с них нефть клиенты пока не торопятся.

— И вот еще один важный шаг: Трамп распорядился создать в США систему противоракетной обороны «Железный купол» в ответ на создание гиперзвукового оружия в России и в Китае. Была ведь аналогичная Cтратегическая оборонная инициатива Рейгана, так называемая программа «Звездные войны». То есть Трамп втягивает сейчас Путина в гонку вооружений, которую он, конечно же, не выдержит. Я считаю, что это сможет добить Россию, не говоря уже про то, что сможет остановить войну.

— Пока что многие вещи Трампом не сформулированы. Мы слышим только его призывы остановить войну и угрозы обвалить цены на нефть, повысить таможенные тарифы и разные прочие экономические кары ввести против России, против российской экономики, но согласитесь, вот какого-то пошагового конкретного плана реализации этой вот программы прекращения войны от Трампа мы пока не видим, к сожалению или к счастью.

Может быть, он сознательно не торопится выкладывать все карты на стол. Но дальше развилка. Дальше вот, смотрите, Наталья, есть люди, которые убеждены, что Путин хочет продолжать войну любой ценой. И есть люди, которые считают, что все-таки рациональное начало в нем должно возобладать, что он видит грядущие последствия продолжения войны. Каков ваш взгляд? Вы же наблюдаете за событиями. Вы же все это смотрите, читаете, анализируете.

— Я думаю, что Путину, вероятно, нужна передышка в этой войне на какое-то короткое время, потому что видно, какие серьезные проблемы сейчас у России с вооружениями.

Эксперты считают, что к началу 2026 года в России возникнет острый дефицит военной техники. Очень много она теряет сегодня на полях в Украине. А второй момент, конечно, численный состав российской армии. То есть мобилизацию он объявлять боится, контрактников становится все меньше, несмотря на огромные выплаты, приходится привлекать северных корейцев. И в этой ситуации, конечно, ему бы хотелось на время приостановить войну.

Но ни на какие серьезные условия прекращения войны он не пойдет. Посмотрите, какие у Путина условия — это гарантированное продолжение войны: демилитаризация Украины, нейтральный статус Украины. Я думаю, что он будет требовать также вывода войск НАТО из Европы, думаю, что он будет требовать отмены решений Бухарестского саммита НАТО, на котором в 2008 году был принят план действий по членству Украины и Грузии в НАТО. Ни о каких миротворцах на линиях разграничения, я думаю, речь вообще не может идти.

— В 2008 году план действий предоставлен не был Украине. Только обещание, что он…

— Да, началось обсуждение этого плана в апреле 2008 года. Говорят, что это стало поводом эскалации России в отношении этих государств. Ну, и относительного миротворческого контингента стран НАТО в Украине — на это Путин тоже не пойдет.

— Страны НАТО же могут разместить свои силы там, не спрашивая у Путина разрешения. Или кишка тонка у европейцев сделать это в одностороннем порядке? Это же покруче, чем Украину в НАТО принять. Отправить туда какие-то воинские контингенты.

— Вы же знаете мою точку зрения. Конечно, я двумя руками за. Я за введение миротворческого контингента НАТО и на территорию Беларуси, потому что уровень угроз, который исходит сегодня с территории моей страны, он просто невероятно высок. И Путин сегодня использует Беларусь как плацдарм для возможного повторного нападения на Украину, плацдарм для угроз странам НАТО.

Я на прошлой неделе приняла участие в круглом столе, который организовал Украинский центр противодействия российской агрессии, в котором принимали участие дипломаты и депутаты Верховной Рады, там очень обеспокоены тем, что на территории Беларуси пройдут совместные с РФ учения «Запад-2025».

— А как вы относитесь к идее введения белорусского вооруженного контингента на территорию лукашенковской Беларуси. Я имею в виду полка Калиновского.

— Если бы это произошло, конечно же, белорусы бы приветствовали такой шаг. Потому что многие в стране ждут освобождения. Будь то белорусские добровольцы или миротворцы из НАТО. Но насколько это реальный сегодня сценарий, сказать сложно. Потому что численность белорусских добровольцев в Украине на сегодня составляет порядка 2-3 тысяч человек. Они служат не только в полку Калиновского, но и в различных частях ВСУ.

Точное число сказать невозможно, может быть, их и больше. Потому что люди же не афишируют, что они идут служить в ВСУ, это опасно. Если у них есть родственники на территории Беларуси, то на них неминуемо обрушатся репрессии, поэтому о многих белорусах, которые сегодня помогают Украине, мы не знаем. Но для того, чтобы произошла какая-либо военная операция по освобождению Беларуси, необходимо решение Украины. И это должно быть политическое решение.

— Да, в реальной жизни, конечно же, это так. Но просто наблюдая за тем, как даже законченный негодяй и уголовник Пригожин шел как нож сквозь масло через Россию в сторону Москвы, вспоминая, как совсем недавно сирийские повстанцы, сторонники Ахмеда аль-Шараа шли на Дамаск, как к ним присоединялись, между прочим, военнослужащие сирийской армии, лояльные Башару Асаду, как только почувствовали, что всё.

— Могу сказать, что при продолжении активного использования Путиным территории Беларуси, в этой войне может произойти все что угодно: и падение режима Лукашенко, и вхождение белорусских добровольцев, и ввод войск НАТО на территорию Беларуси. Если война будет продолжаться — то возможно все.

— А тем временем, все-таки, мы немножечко отклонились от одной темы, которую начали было обсуждать. На что рассчитывает Лукашенко? Или он просто будет пытаться сохранять статус-кво и ничего не делать?

— Я думаю, что у Лукашенко сейчас такая ситуация, что лишь бы день простоять, да ночь продержаться. Состояние здоровья у него плачевное. Мы это не раз обсуждали в наших эфирах, это совершенно всем очевидно. Сколько он протянет — никто не знает. Может быть, совершенно недолго. Важно другое. Важно, что будет после Лукашенко. Может быть, Россия поставит нового, придет его чиновник, а важно решение вопроса коренным образом. Изменить ситуацию в Беларуси может, я считаю, тотальное поражение России в этой войне. Для того, чтобы больше не было возможности у Кремля расставлять по периметру своих марионеток и поддерживать диктатуры на постсоветском пространстве, важно коренным образом решить эту проблему. Потому что Россия — источник зла.

— А может быть так, что Лукашенко сейчас попытается торговаться с Западом, с Евросоюзом, скажем, предлагая в обмен на какие-то послабления по отношению к его режиму начать освобождать политзаключенных?

— Он бы хотел этим заниматься. Но в этой торговле с Лукашенко больше никто не будет участвовать. Всем уже совершенно понятно, что этот человек несамостоятелен. О чем можно договариваться с путинской марионеткой?

— А делаются такие попытки или нет? Идут какие-то сигналы из Минска в Брюссель.

— Да, есть сигналы из Минска в Брюссель. Это точная информация. Они готовы освободить часть политических заключенных в обмен на снятие санкций с «Беларуськалия». Вот это им очень нужно. Также они хотели бы снятия санкций с «Белавиа» и снятия запрета на полеты самолетов через территорию Беларуси и из Беларуси. Но, во-первых, всем совершенно ясно, что эти санкции введены за другие преступления. Разрешить полеты «Белавиа» в условиях войны — никто не будет этого делать в Европе. А снимать санкции на калий, которые введены за участие Лукашенко в войне, никто не будет. Поэтому я и говорю, что необходимо введение экономических санкций за политических заключенных. И тогда уже, если диктатор освободит этих людей, возможно их снятие.

— Для того, чтобы снять санкции против белорусского калия и прочие санкции, которые введены за соучастие в агрессии против Украины, нужно прекращать это соучастие.

— Безусловно, должен быть вывод российских войск с территории Беларуси. Я думаю, Россия должна закрывать и свои военные базы, которые там находятся. Радиолокационная станция в Ганцевичах и узел связи ВМФ в Вилейке. Почему они должны там оставаться? Должны быть выведены российские зенитно-ракетные комплексы, в том числе «Искандер», из которых Лукашенко грозится стрелять ядерными ракетами и по Украине, и по странам Запада. Ну это же невозможно, мы прекрасно понимаем, что это «союзное государство», региональная группировка войск, то есть белорусская армия управляется Россией.

— С «союзным государством», согласитесь, смешно периодически. А периодически про него забывают начисто. И даже начинают публично отказываться от самого факта его существования.

— Безусловно, из так называемого союзного государства демократическая власть Беларуси должна выйти в первый день. Потому что никакого государства и нет, и быть не может. Но на данном этапе, конечно, влияние России на белорусскую армию огромное. Поэтому я и говорю, что решать проблему нужно коренным образом — уничтожением самого путинского режима.

— Ну что ж, Наталья, спасибо вам большое за этот разговор. Друзья, я напомню, моим собеседникам в этой части работы канала была Наталья Радина, одна из деятельных участниц антилукашенковского сопротивления, оппозиционный и общественный деятель, политик, руководитель СМИ, которое называется «Хартия’97». Я прошу вас, друзья, непременно подпишитесь на него, если еще не подписаны. Жду также от вас подписок на мой канал, лайков, вопросов, комментариев и на этом у меня пока все. Спасибо, Наталья! Спасибо всем, кто нас смотрел, до следующей встречи.

— Спасибо, Евгений!

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