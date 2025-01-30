В Беларуси построят новый аквапарк 1 30.01.2025, 11:36

иллюстративное фото

Основные здания будут находиться на территории завода.

В Витебске появится аквапарк. Об этом рассказал глава администрации Первомайского района города Евгений Семенычев, пишет издание «Витьбичи».

Инвесторы построят аквапарк на площадке рядом с Витебским ледовым дворцом спорта.

Основные здания акватермального комплекса будут находиться на территории завода «Витязь». По словам Евгения Семенычева, инвесторы уже выкупили два производственных комплекса предприятия и начали демонтаж конструкций. Также у них в планах приобрести под инвестиционный проект еще один комплекс.

Кроме аквапарка, на площадке построят ресторан и гостиницу.

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