В Беларуси построят новый аквапарк

В Беларуси построят новый аквапарк1
- 30.01.2025, 11:36
Основные здания будут находиться на территории завода.
В Витебске появится аквапарк. Об этом рассказал глава администрации Первомайского района города Евгений Семенычев, пишет издание «Витьбичи».
Инвесторы построят аквапарк на площадке рядом с Витебским ледовым дворцом спорта.
Основные здания акватермального комплекса будут находиться на территории завода «Витязь». По словам Евгения Семенычева, инвесторы уже выкупили два производственных комплекса предприятия и начали демонтаж конструкций. Также у них в планах приобрести под инвестиционный проект еще один комплекс.
Кроме аквапарка, на площадке построят ресторан и гостиницу.