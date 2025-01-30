Оператор украинского дрона в воздушном поединке «нокаутировал» вражеский Mavic
- 30.01.2025, 11:47
Это абсолютная удача.
Во время аэроразведки оператор украинского дрона из 47-й ОМБр «Магура» обнаружил вражеский дрон и сбил его своим беспилотником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами воздушной дуэли опубликована в соцсетях.
«Это абсолютная удача, поскольку в таких дуэлях есть свои риски: наш Mavic должен был попасть по лопастям вражеского дрона и так, чтобы не задеть свои. А это уже ювелирная работа, которой надо было научиться. И наши пилоты это освоили, потому что, как видно на видео, наш дрон остался невредимым и мог дальше выполнять боевые задачи», - отмечают бойцы в комментарии к видео.