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Оператор украинского дрона в воздушном поединке «нокаутировал» вражеский Mavic

  • 30.01.2025, 11:47
Оператор украинского дрона в воздушном поединке «нокаутировал» вражеский Mavic

Это абсолютная удача.

Во время аэроразведки оператор украинского дрона из 47-й ОМБр «Магура» обнаружил вражеский дрон и сбил его своим беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами воздушной дуэли опубликована в соцсетях.

«Это абсолютная удача, поскольку в таких дуэлях есть свои риски: наш Mavic должен был попасть по лопастям вражеского дрона и так, чтобы не задеть свои. А это уже ювелирная работа, которой надо было научиться. И наши пилоты это освоили, потому что, как видно на видео, наш дрон остался невредимым и мог дальше выполнять боевые задачи», - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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