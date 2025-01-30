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«Свершилось невероятное»

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  • 30.01.2025, 11:57
  • 10,626
«Свершилось невероятное»

В минском магазине показали, как стали упаковывать сахар и муку.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как в минском магазине стали упаковывать сыпучие продуты: муку, сахар, соль. Ноу-хау оказалось простым: бумажный пакет с товаром помещают в полиэтиленовый. Некоторые комментаторы осудили такое решение, пишет «Телеграф».

«Свершилось что-то невероятное: теперь ваши руки, сумочки и пакеты не будут все в муке, сахаре и соли. Они уже упаковали каждый сыпучий продукт в отдельный пакет», — рассказал на видео его автор.

Он уточнил, что это магазин торговой сети «Гиппо», и добавил, что такая упаковка его «приятно удивила». Ноу-хау ввели в одном магазине этой компании или в нескольких, не известно.

«Еще больше пластиковых отходов!» — возмутился один комментатор.

«Экология скажет «спасибо», — поддержал его другой.

«Откройте уже хотя бы первую ссылку в гугле и почитайте наконец последствия пластика…» — призвал третий.

Кто-то уточнил, что это магазин «Гиппо» в новом столичном торгово-развлекательном центре Prizma. Другой пользователь TikTok поделился, что видел такую же упаковку сыпучих продуктов в магазине сети «Санта».

@vladis.1ove А вы уже видели такое? Я лично был приятно удивлен🔥😉 #лайфхак #забота #работа #магазин #гиппо #полезныесоветы #круто #новости #продукты ♬ Туда сюда - Sped up - Alex Ricellow

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