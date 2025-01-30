Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/251
- 30.01.2025, 11:57
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Восемь команд напрямую прошли в 1/8 финала, 16 примут участие в стыковых матчах.
Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2024/25, который впервые прошел в новом формате.
Восемь команд напрямую прошли в 1/8 финала плей-офф, 16 команд же примут участие в стыковых матчах, пишет liveresult.
Команды, которые сыграют в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов: «Ливерпуль», «Барселона», Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Астон Вилла», «Лилль».
Команды, которые сыграют в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов: «Аталанта», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Реал» Мадрид, «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика». «Фейеноорд», «Монако», «Селтик», «Брест», «Ювентус», «Спортинг», «Брюгге», «Манчестер Сити».