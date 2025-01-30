«Чай без сахара буду пить, но работать за такую сумму — никогда» 4 30.01.2025, 12:22

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Белорусам предложили работу и квартиру в Минске, но предложение понравилось не всем.

Одна из компаний предложила белорусам работу вахтовым методом в Минске, которая заключается в уборке кинотеатров. Наниматель пообещал проездной, спецодежду, а также приятный бонус — бесплатное жильё для иногородних. Однако подобное предложение понравилось не всем и некоторые пользователи TikTok заявили, что «работодатели вообще обнаглели», пишет «Телеграф».

Так, компания предложила работу вахтой по 10, 15, 20 и 30 дней, наличие выходных и авансов, бесплатное проживание в служебной квартире, проездной билет и спецодежду. Не забыли указать и самое главное — зарплату, которая составляет 1300 рублей. Однако за какое именно количество смен — за 10 или 30, наниматель не уточнил. Собственно, это и возмутило многих белорусов.

«Чай без сахара буду пить, но работать за такую сумму — никогда», — пожаловался один из пользователей TikTok, где и опубликовали видео. Другой добавил: «Дешёвую рабсилу ищут… Работодатели жить хотят, а работники — нет?»

Многих в комментариях смутил тот факт, что компания указала фиксированную сумму за непонятное количество смен, хотя могла написать конкретно за час. Других интересовала подработка, однако работодатель ответил, что смен меньше чем по 10 часов, увы, не бывает.

Отдельную часть фидбэка составляли вопросы, почему на такую работу не идут сами минчане. Мол, для них это не зарплата, поэтому и зовут из регионов. В ответ на это в компании заверили, что у них трудятся и городские. Кроме прочего нашлись и те, кто, наоборот, увидел плюсы в таком предложении: «Так и питание бесплатно: попкорна — горы, и запить будет чем. Не работа, а сказка!»

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