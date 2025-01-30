Долгожданная новинка: самый доступный электрокар Mercedes 2025 показали вживую 5 30.01.2025, 12:44

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Автомобиль готовят к полноценной премьере.

Новый Mercedes CLA 2025 года – долгожданная новинка и самый доступный электрический седан производителя в ближайшем будущем. Но покупателям предложат и бензиновые варианты. Машину держат в секрете, но ее показали живьем в сети до премьеры.

Седан Mercedes-Benz CLA 3 поколения года показали с полностью готовым кузовом на канале Cata Cars. Хотя спереди и сзади еще есть маскировка, которая скрывает детали дизайна.

Тем не менее, мы можем увидеть крупные открытые участки. Заметно, что боковую линию остекления выполнили в стиле огромного электромобиля Mercedes EQS. Получилось очень элегантно.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый двигатель Geely мощностью 136 л.с.

А в модификации EV Mercedes CLA станет самым доступным электрокаром бренда. Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270-380 л.с.). В топовой модификации с батарейным блоком емкостью 85 кВтч ожидается запас хода 750 км.

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