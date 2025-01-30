Российского актера Джигурду внесли в «черный список» Минкульта Украины 5 30.01.2025, 12:52

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Никита Джигурда

Из-за угрозы национальной безопасности.

Российский актер Никита Джигурда внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает сайт Минкульта Украины.

В приказе отмечается, что он принимает активное участие в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Джигурда поддержал вторжение России в Украину.

По состоянию на 30 января 2025 года в перечне уже 240 человек.

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